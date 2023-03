ÖKB Schweiggers hat gutes Jahr hinter sich

Der Kameradschaftsbund in Schweiggers hielt seine diesjährige Jahreshauptversammlung am Sonntag, 4. März, im Gasthaus Swidger in Schweiggers ab. Es war ungefähr die Hälfte der Gesamtmitglieder des Ortsverbandes anwesend, ebenso Bürgermeister Josef Schaden als auch Hauptbezirksobmann Robert Reuberger.

Es konnte über ein gutes Jahr berichtet werden, in dem nicht nur wieder an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen werden konnte, sondern auch im Jänner ein Maskenball ausgerichtet wurde. Im kommenden Jahr, am 13. Jänner 2024, wird diese Veranstaltung wieder stattfinden. Die Aufgaben des ÖKB sind vielfältig, und man freut sich über neue Mitglieder, welche an der Traditionspflege und Mahnung teilhaben wollen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.