Das war 2019 im Bezirk Zwettl.

Bisonherde reißt aus.

Aus ihrem Gehege in Langschlägerwald brechen im Jänner sieben Bisons aus. Ein Tier wird über den Zaun gedrückt, die anderen folgen. Die Tiere sind eine Nacht lang unterwegs und trotten dabei auch auf einer Langlaufloipe sowie entlang einer Landesstraße. Der Besitzer Thomas Baumgartner sowie die Freiwillige Feuerwehr und Mitarbeiter der Wintersportarena Liebenau treiben die Tiere mit Schneemobilen zurück zur Weide.

Angriff auf Security.

Brutale Szenen spielen sich am 3. Februar in Heidenreichstein ab. Ein 23-jähriger Afghane dreht in einer Disco durch und geht auf den 31-jährigen Security Bernhard Ziegler mit einer zerbrochenen Flasche los. Ziegler hat Glück, der Angreifer verfehlt den Hals nur knapp und schlitzt ihm die Wange auf. Der 23-Jährige tobt auch noch bei der Festnahme durch die Polizei und Erstversorgung durch das Rote Kreuz.

Waffennarr fliegt auf.

Einen unglaublichen Fund machen Bedienstete des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nach einem anonymen Hinweis im Bezirk Zwettl. Sie stellen am 19. Juli im Wohnhaus eines 77-Jährigen sowie in einem nahegelegenen Schießverein 104 Waffen sicher. 80 davon besitzt der Mann illegal, darunter sind auch halb- und vollautomatische Waffen sowie eine Panzerbüchse. Gegen den Pensionisten wird ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Schloss kommt unter Hammer.

Nach jahrelangem Hin und Her ist es im August schließlich so weit: Das Schloss Schwarzenau wird an die bulgarische Firmengruppe Monbat verkauft. Beim Kaufpreis dürfte es sich um 14 bis 15 Millionen Euro handeln. Im Dezember bekommt das Schloss eine neue Pellets-Heizung, das Dach wird grob ausgebessert.

Megaprojekte starten.

Die Georg Fessl GmbH investiert rund vier Millionen in eine neue Zimmereihalle, Baustart ist im April. Hartl Haus vergrößert ihr Werkgelände. 5,7 Millionen Euro werden investiert. Der 72-jährige Karl Buxbaum von Stanzbiegetechnik in Schönbach vergrößert seinen Betrieb. Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro.

Borkenkäfer setzt dem Wald zu.

Die Waldbauern spüren mehr denn je, dass der Klimawandel angekommen ist: Das warme Wetter treibt die Borkenkäfer-Vermehrung voran, geschwächte Fichten werden hektarweise befallen. Die Kahlschläge sind für jedermann im Waldviertel sichtbar. Wird der Wald vollends verschwinden? Die NÖN diskutiert darüber mit Experten im Edelhof (Bezirk Zwettl). Fazit, zu dem auch Förster Wolfgang Riener kommt: Ja, den Wald wird’s geben, aber mit anderen Baumarten und sehr verändert.