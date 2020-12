Bundesheer rüstet gegen Borkenkäfer auf. Der Kampf gegen den Borkenkäfer am Truppenübungsplatz Allentsteig ist in vollem Gange. Seit Jänner erntet ein splittergeschützter Harvester sieben Tage die Woche käferbefallenes Holz. „Wir werden dem Käfer auf den Leib rücken“, sagt TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch bei einem Lokalaugenschein. Helfen soll dabei der Harvester sowie zwei Rückewagen, die ebenfalls splittergeschützt sind. Gleichzeitig soll so die kampfmittelbelastete „Zone A“ sukzessive verkleinert werden. Die Situation am TÜPl ist ernst: „99 Prozent der Fichten sind weg“, sagt Gaugusch. Damit das Totholz aus den Wäldern kommt, werden etwa 400 Bäume in der Stunde geschnitten und verladen. 150 Lkw-Fuhren verlassen jede Woche Allentsteig. Aktuell steht man bei 200.000 Festmeter Jahreseinschlag, normal sind 30.000.

Waldviertler im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Am 17. Mai 2019 flimmern die Bilder des Ibiza-Videos über die Bildschirme, 2020 folgt ein Untersuchungsausschuss – mit Waldviertler Beteiligung: Der gebürtige Langschläger Fari Ramic (28) fühlt als Jurist für die Neos Strache, Kurz und Co. auf den Zahn.

Fari Ramic sitzt als Jurist für die NEOS im Ibiza-U-Ausschuss. Bettina Kletzl

Neue Anlage für Bruckner Fenster und Türen. Als „eines der größten Projekte der Firmengeschichte“ bezeichnet Wolfgang Bruckner das Vorhaben: Die Firma Bruckner Fenster und Türen investiert 3,4 Millionen Euro in eine neue Fensterproduktionsanlage. Sie kommt maßgeschneidert aus Italien und ist vier- bis fünfmal so schnell wie die bisherige.

Millionenprojekt für Hartl Haus. Rund 6,5 Millionen Euro investiert Hartl Haus in den Neubau der Bautischlerei im Werk in Echsenbach. Der neue 5.300 Quadratmeter große Tischlereibereich wird im November fertiggestellt. Das gesamte Werksareal erstreckt sich nun über eine Fläche von insgesamt rund 132.000 Quadratmeter. Steigende Produktionszahlen und sehr gute Verkaufsprognosen machten den Neu- und Ausbau notwendig. Alleine 1,5 Millionen Euro wurden in neue Maschinen investiert.

Baustart für Begegnungszone. Die ursprünglich geplante Phase zwei beim Bau der Begegnungszone in der Zwettler Innenstadt wird wegen Corona vorgezogen und startet mit 6. Juli. Dabei wird die Untere Landstraße ab dem Café Süd bis zum Gebäude Schmoll für den Verkehr gesperrt. Die Straße wird mit Oktober wieder geöffnet, 2021 werden die Arbeiten im Bereich der Postkreuzung fortgesetzt.

Juli: Die Bauarbeiten für die Begegnungszone in Zwettl starten. Markus Füxl

Neue Umfahrung geplant. Die geplante Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen nimmt Fahrt auf: Eine öffentliche Verhandlung über die Umweltverträglichkeitsprüfung findet im Mai statt. Ende des Jahres starten die Grundeinlösungen. Bis 2025 soll das 60 Millionen Euro schwere Projekt umgesetzt sein.

Bäckerwechsel im Coronajahr. Mitten im Coronajahr heißt es für den Zwettler Bäckermeister Gerhard Klamert Abschied von seinen Kunden nehmen. Für den knapp 60-Jährigen geht es in Richtung Pension. Das Geschäft wird weitergeführt, denn Edwin Richter aus Bad Großpertholz setzt seinen Expansionskurs fort. Er übernimmt jetzt die Bäckerei Klamert und investiert dafür über 100.000 Euro. Eröffnung ist am 11. September. In der Filiale halten auch Güter des täglichen Bedarfes und eine Cafè-Ecke Einzug.

Test-Drive-In für das Waldviertel kommt nach Zwettl. Beim Zwettler Gymnasium wird eine Drive-In-Station aufgebaut, die am 13. Mai in Betrieb geht. Zuerst werden Mitarbeiter von Hilfswerk, Caritas, Volkshilfe und Rotes Kreuz auf Corona getestet. Ab September werden dort gezielt Kontaktpersonen getestet. Mit Herbst steigen auch im Bezirk Zwettl wieder die Coronazahlen – und damit auch die Testungen beim Drive-In: Im November wird bei der Teststraße eine zweite Teststraße geöffnet.

Die Drive-In-Station in Zwettl geht am 13. Mai in Betrieb. Im Bild: Bürgermeister Franz Mold, Landesrettungskommandant Werner Kraut, Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Rotes Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott. Stadtgemeinde Zwettl

Zwei nachgewiesen Cluster. Um einen Dämmerschoppen plus eine Hochzeit in einem Wirtshaus in Großhaselbach stecken sich im September laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig über 30 Personen an. Auch um das Landesklinikum Zwettl stecken sich im Oktober über 50 Personen an. Die Rückverfolgung funktioniert, die Cluster sind rasch unter Kontrolle.

Massentests im Bezirk. Verhalten ist am Jahresende die Teilnahme an den freiwilligen Massentestungen. Knapp 12.700 Menschen nutzen am 12. und 13. Dezember diese Chance im Bezirk Zwettl, dabei werden 22 positive Schnelltests verzeichnet. 15 davon stellen sich im PCR-Verfahren als tatsächlich positiv heraus.

Herz-Kreislauf-Zentrum baut für die heilige Corona. Nach einer neunwöchigen Sperre in der Coronakrise bis 25. Mai lässt das Herz-Kreislauf-Zentrum Mitte August mit einer originellen Idee aufhorchen: Eine Kapelle ist auf dem Areal geplant – sie ist der heiligen Corona gewidmet. Geschäftsführer Fritz Weber sagt dazu: „Man könnte es durchaus als widersprüchlich bezeichnen, eine Kapelle in Erinnerung an die ‚Corona-Krise‘ der Heiligen Corona zu widmen, die uns eigentlich vor Seuchen schützen soll. Vielleicht schützt uns die Hl. Corona wirklich vor einer noch größeren Seuche?“ Der Legende nach soll die heilige Corona im zweiten Jahrhundert nach Christi gelebt haben. Sie starb als frühchristliche Märtyrerin, indem sie zwischen zwei herabgebogene Palmen gebunden und beim Emporschnellen der Palmen zerrissen worden sein soll. Heute gilt sie als Schutzpatronin des Waldes. Sie wird auch als Schutzpatronin gegen Seuchen verehrt.

Auf dem Gelände des Herz-Kreislauf-Zentrums entsteht eine Kapelle für die Heilige Corona. Im Bild: Anton Einfalt, Leitung Haustechnik, Geschäftsführer Fritz Weber und Betriebsrat Thomas Prinz. HKZ

Sturm „Sabine“ fegt durch den Bezirk. Das Sturmtief Sabine erfasst am 10. Februar auch den Bezirk Zwettl. In Zwettl fielen unter anderem auf der Kremser Straße und am Weinberg Bäume um. In Schwarzenau stürzte ein Baum auf die Oberleitung der ÖBB und verursachte einen Schwellenbrand. In Langschlag sorgt eine Windhose für Versütung: 20 Bäume lagen quer über die Straé. Auch in Moniholz, Gutenbrunn, Döllersheim und Etzen rückten die Feuerwehren mehrmals aus.

Der Sturm „Sabine“ entwurzelt auch im Bezirk Zwettl im Februar mehrere Bäume. Freiwillige Feuerwehr Zwettl-Stadt

Weltneuheit im Zwettler Spital. Eine Weltneuheit kommt ins Zwettler Krankenhaus: Am 6. April geht ein „Komfort-System“ bei der Magnetresonanztomographie (MRT) in Betrieb gehen. Bisher konnten Patienten über Kopfhörer Musik hören. Das soll weiterhin möglich sein, allerdings mit einer Verbesserung: Über eine Kopfschale wird der Schall über das Felsenbein des Kopfes übertragen. Eine Neuheit ist ein Videoschirm, über den kurze Filme eingespielt werden. „Ich habe es bereits selbst getestet, es ist erstaunlich“, erklärt Radiologe Alexander Rainer im NÖN-Gespräch.

Feuerwehr Arbesbach baut neu. Mit einer Spatenstich-Feier startete am 10. Juli der Neubau des Feuerwehrhauses in Arbesbach. Nötig machte der Neubau das Alter des bestehenden Gebäudes - es war bereits 40 Jahren „im Dienst“. Die Gesamtkosten für den Neubau betragen zwei Millionen Euro.

Missbrauch in Buch aufgeschrieben. Für viel Aufsehen sorgt der aus Groß Meinharts stammende Schriftsteller Josef Haslinger im Jänner. In seinem neuen Buch „Mein Fall“ schildert er, wie er als zehnjähriger Sängerknabe im Zisterzienserkloster Stift Zwettl von seinen Erziehern sexuell missbraucht wurde.

Bärenwald trauert um Bären. Im Bärenwald Arbesbach endet am 16. Oktober die Lebenszeit einer Vier Pfoten-Legende: Bär Vinzenz muss mit 32 Jahren von seinem Leiden erlöst werden. Es ist der zweite Schicksalsschlag für den Bärenwald in diesem Jahr: Anfang Juni muss der 32-jährige Bär Jerry ebenfalls eingeschläfert werden.

Neue Buchhandlung in Zwettl. In Zwettl kann man wieder schmökern. Die neue Buchhandlung von Gregor Grohmann in der Landstraße 27 ist seit August für Kunden geöffnet. Eineinhalb Jahre war Zwettl ohne Buchhandlung, nachdem die Janetschek-Filiale im Jänner 2019 ihre Pforten schloss.

Gregor Grohmann eröffnet im Sommer seine Buchhandlung in der Zwettler Innenstadt. Koll

Toter nach Austritt von Kohlenmonoxid in Schweiggers. Trauriger Start ins Jahr: Der Austritt von Kohlenmonoxid in einem Einfamilienhaus in Schweiggers fordert am 4. Jänner einen Toten sowie sieben Verletzte. Polizeiangaben zufolge verstirbt der 64 Jahre alte Besitzer des Gebäudes an Ort und Stelle. Grund für den Kohlenmonoxid-Austritt ist ein verdreckter Rauchfang. Ein Rauchfangkehrer-Duo wird vor Gericht zur Verantwortung gezogen.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Zwettl:

