Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Zwettl

Die Nordmänner am Ziel ihrer Träume

Das Jahr der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel in Worte zu fassen, ist eine Herausforderung. Eine, die man wohl am besten damit bewältigt, die Erfolge alle aufzuzählen: österreichischer Meister, österreichischer Cup-Sieger und österreichischer Supercup-Sieger für die Nordmänner, dazu Bundesmeister in der „School Championship“ mit Partnerschule SMS Zwettl, Landesmeister in U14 und U18, Österreichischer U13- und U14-Meister sowie auch etliche Erfolge im Beachvolleyball.

„Es ist gerade Erntezeit, nachdem alle so viel investiert haben“, sagt Manager Werner Hahn, als im späten Frühjahr kaum eine Woche ohne URW-Titel vergeht. Die historische Dimension der drei Titel der Nordmänner lässt sich mit denen im Nachwuchs nicht vergleichen – keine andere Waldviertler Mannschaft hat bis dahin einen österreichischen Meistertitel in einer Ballsport-Art geholt.

Die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel wird Meister, Cup-Sieger und holt sich auch noch den ersten Supercup. Foto: URW Waldviertel

„Unglaublich! So etwas habe ich in meiner gesamten sportlichen Laufbahn noch nie erlebt, was das auslöst, wenn du ein so lange gestecktes Ziel erreichst“, meint Hahn wenige Stunden nach dem Triumph im Finale der Austrian Volley League gegen Aich/Dob. Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seit Hahn und viele Mitstreiter das Projekt in Arbesbach gestartet haben. „Ein Kreis hat sich geschlossen“, formuliert es eine Mitstreiterin, Langzeit-Obfrau Silvia Atteneder, der 2021 Peter Kirchmayr nachfolgt.

Der Jubel ist grenzenlos, die Double-Party in der Zwettler Stadthalle mit viel Prominenz und vor allem den Nordmann-Fans riesengroß. Wochenlang sind die Nordmänner Gesprächsthema bei allen Waldviertler Sportfans.

Apropos Projekt: Das nächste ist schon gestartet: URW holt im Sommer die Damen-Mannschaft (bisher SPU Zwettl) ins Boot, will in die Bundesliga.

Zwei Zwettler Gesichter

Der fußballerische Top-Klub des Bezirks erlebt ein Wechselbad der Gefühle. Der SC Zwettl, geplagt von verletzungsbedingten Ausfällen, ist im Frühjahr in der Landesliga das zweitschlechteste Team, muss sich um den Abstiegskampf nur keine Gedanken machen, weil niemand absteigen muss. Aus Zeitnot tritt Trainer Lukas Meisner zurück, initiiert später als neuer Nachwuchsleiter das „Future Team“ und eine neue Schulkooperation. Als Trainer kommt Günter Schrenk zurück nach Zwettl („eine Herzensangelegenheit“), die Mannschaft wird komplett erneuert – und legt einen fulminanten Herbst hin, ist meist Tabellenführer. Auf die Winterkrone fehlen am Ende zwei Punkte.

Vom Abstiegskandidaten zum Titelkämpfer - das Jahr beim SC Zwettl ist turbulent. Foto: Maximilian Köpf

Molham ist bereit zum Abheben

Das Zwettler Leichtathletik-Talent Molham Hawana erlebt ein Jahr, das ihm in Erinnerung bleiben wird. Der 15-Jährige wird ins Talentezentrum Linz aufgenommen, holt bei Landes- und Staatsmeisterschaften unzählige Medaillen, darunter neun Goldene. Darüber hinaus übertrifft er (allerdings inoffiziell) den Uralt-Rekord im U16-Speerwurf von 58,36 Metern. Als Höhepunkt oben drauf nimmt er im Juli noch an den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Banska-Bystrica (Slowakei) teil.

Die Teilnahme am European Youth Olympic Festival ist der Höhepunkte eines erfolgreichen Jahres für Molham Hawana. Foto: ÖOC/GEPA-Pictures

Schwarzenau endlich Meister

Es ist eine Geduldsprobe für den ESV Schwarzenau, ehe er in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal den Meistertitel feiern darf. Aller guten Dinge sind letztlich drei. Nach zwei Saisonabbrüchen mit Top-Platzierungen feiern die Eisenbahner im Juni einen verdienten Meistertitel, kehren in die 1. Klasse Waldviertel zurück und überwintern dort nach starkem Herbst als Fünfter. Die Schwarzenauer sind der einzige Meister aus dem Bezirk, nachdem Langschlag in der 2. Klasse WAV Süd den Titel auf der Zielgeraden im Rennen mit Nondorf und Kirchberg verliert.

Schwarzenau ist endlich Meister. Foto: Fritz Schiller

SC Hartl Haus verlässt überregionale Bühne

In Echsenbach geht im Sommer eine Ära zu Ende. Der Verein muss trotz beherztem Kampf in den letzten Runden aus der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel absteigen und verlässt damit nach zwölf Jahren die überregionale Fußballbühne. Auch in der 1. Klasse Waldviertel läuft es überhaupt nicht. Nach wenigen Runden wirft der erst im Sommer geholte Trainer Markus Dangl wieder das Handtuch. Johannes Grubeck kommt aus Waidhofen als Trainer zurück. Mit ihm läuft es besser, die Echsen überwintern aber trotzdem in der Abstiegszone.

Schweiggerser Frauen wechseln nach Zwettl

Ein einschneidendes Erlebnis gibt es im Sommer im Zwettler Frauenfußball. Nachdem sich Pionier Josef Knödlstorfer zurückzieht, lässt der USC Schweiggers sein Frauenteam auf. Das übersiedelt nach Zwettl, wird in den SC Zwettl eingegliedert. Das löst in der Braustadt einen Boom aus. Weitere Spielerinnen schließen sich dem SCZ an, der legt in der Gebietsliga Mostviertel einen guten Start hin und lockt eine Menge Zuschauer ins Zwettltal-Stadion. Höhepunkt im Herbst war das Derby gegen das auch neu gegründete Team aus Waidhofen.

Die Schweiggerser Frauen übersiedeln zum SC Zwettl. Foto: SC Zwettl

Schnellste Österreicherin in Wien

Die Zwettlerin Anna Holzmann legt im April einen starken Vienna City Marathon hin, finisht in 3:03std. Damit ist sie schnellste Österreicherin – was den 33-Jährigen erst auffällt, als das Kamera-Motorrad vom ORF nicht mehr von ihrer Seite weicht.

Anna Holzmann überrascht als schnellste Österreicherin beim Vienna City Marathon auch sich selbst. Foto: privat

Einfalt und Wagesreiter sind die Sportler des Jahres

Insgesamt 275.785 Stimmen werden bei der NÖN-Sportlerwahl landesweit im Online-Voting abgegeben. Im Bezirk Zwettl räumen diesmal die Holzsportler ganz groß ab. Die Frauenwertung gewinnt die Langschlagerin Juliana Einfalt, bei den Männern Lukas Wagesreiter aus Rappottenstein.

Juliana Einfalt und Lukas Wagesreiter sind die Sportler des Jahres. Foto: Erich Marschik

Große Langlauf-Party in Bärnkopf

Mit dem Revival der „12 Stunden von Bärnkopf“, der Mutter aller Langstrecken-Bewerbe, gelingt dem Veranstalterteam um Herbert Lackner ein richtiger Coup – auch wenn ein Orkan warme Temperaturen in die Holzfäller-Gemeinde auf über 1.000m Seehöhe bringt und in der Nacht vor dem Bewerb alle Loipen neu präpariert werden müssen. 60 Langläufer stellen sich der Herausforderung. Den Sieg holt sich Peter Kiene aus Zell am See, der in 12 Stunden 185km auf der 4,5km-Runde abspult. Für Aufsehen sorgt die Staffel „Local Heroes“ mit Roman Grudl, Christoph und Bernhard Schwarzl, die mit 65 Runden 212km schafft.

Das Revival der 12 Stunden von Bärnkopf schlägt ein. Foto: Martin Bihounek

Holzknechte – Vormachtstellung und Umbruch

Bei den Waldviertler Holzknechten bringt das neue Jahr einige Änderungen. So zieht sich Eurojack-Gründer und Holzsport-Urgestein Kurt Graf aus der ersten Reihe zurück, übergibt den Verein in jüngere Hände – Manuel Haumer und Josef Laier (beide aus dem Bezirk Gmünd). Mit neuer Führung wird dann „Heimbewerb“ bei der Messe Wieselburg zum vollen Erfolg. Den Sieg verpasst Armin Kugler knapp, wird aber später dennoch zum siebenten Mal Europameister. Lukas Wagesreiter gewinnt die österreichische Rookie-Championship und darf mit Österreich zur WM nach Göteborg. Silvia Rentenberger holt außerdem den ersten EM-Titel im Damenklettern.

Silvia Rentenberger ist erstmals Europameisterin im Damenklettern Foto: Eurojack

