Die Direktorin der Jahringser Volksschule, Christina Müller feierte mit zahlreichen Ehrengästen und dem Volksschulverband Marbach am Walde und Jahrings ihren „letzten Schultag“ nach 41 Jahren. 32 Jahre lang war sie als Leiterin der Jahringser Volksschule tätig.

Nach einem Willkommenslied der Kinder bedankte sich Bürgermeister Franz Mold bei der Direktorin und begrüßte ihre Nachfolgerin Beate Hirl. Mold erinnerte sich an seinen eigenen Schulbesuch in dieser Schule. „Mich freut es besonders, dass die Kleinstschulen wie jene in Jahrings oder Marbach am Walde noch erhalten bleiben können, obwohl dies auch eine Herausforderung für die Pädagogen darstellt“, so Mold.

Nach zwei weiteren Stücken der Kinder, bei denen Geschenke vergeben wurden und einer kleinen Dankesrede von Alfred Grünstäudl, bedankte sich Christina Müller bei ihren Weggefährten sowie Eltern und Schüler.

Der Elternverein überraschte sie anschließend noch mit einer neuen Gartenbank. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber voller Dankbarkeit trat Müller den Ruhestand an. Sie dankte allen Weggefährten, Eltern und Schülern und dachte an so manch rührende Momente zurück.