„Birds And Eggs“ auf Schloss Ottenstein

„Birds And Eggs“ spielten wieder, und zwar genau wie schon im Vorjahr, auf Schloss Ottenstein. „Irgendwie scheinen die Kulissen Schloss und Burg ganz gut zu uns zu passen“, meinen die Musiker. Aber mit einem Open Air wurde es nichts, ein heranziehendes Unwetter zwang die Veranstaltung in den Rittersaal. Eva Mayer vom Schloss Ottenstein begrüßte die kleine Gästeschar.

„Da wir im Frühjahr mit der Aufnahme eines neuen Songs beschäftigt waren und für nächstes Jahr auch ein etwas umfangreicheres Projekt in Planung haben, ist dies im heurigen Jahr sicher unser Hauptact“, erzählt Bassist Maximilian Kastner. „In unserem Programm finden sich in erster Linie Eigenkompositionen, die alle in mehreren Genres beheimatet sind. Ich möchte fast behaupten, dass wir mittlerweile schon unseren eigenen Stil gefunden haben. Das Besondere dabei ist für mich aber, dass doch jedes Stück seine ganz eigene Note hat.“

„Birds and Eggs“ sind Anika Penz (Gesang, Ukulele), Jakob Kainz (Gitarre), Maximilian Kastner (Kontrabass, E-Bass) und Peter Böhm am Schlagzeug. Sie kommen allesamt aus dem Bezirk Zwettl und sind eine hoch talentierte und engagierte Truppe. Im Jahr 2021 veröffentlichten sie die EP „Things on my mind“.

Der Besucheransturm hielt sich sehr in Grenzen, rund 40 Jazzliebhaber ließen sich den Genuss aber nicht nehmen, unter ihnen Musikschulleiter Alexander Kastner und Zwettls ÖGK-Chef David Pollak.