75 junge Musiker und eine Uraufführung im Stadtsaal Zwettl

Die Wahl der Stücke für das Programm bewegte sich „Auf den Spuren der Spanier“.

Mit dem „Spanischen Marsch“ von Johann Strauß (Sohn) eröffnete das beeindruckende Orchester. Der spanischen Regentin Marie Christine gewidmet, wurde das Werk 1888 im Wiener Musikverein gespielt. Strauß verwendete statt spanischer Volksmelodien eigene „originale“ Ideen. Kastagnetten vermittelten den spanischen Touch.

In der betont „spanischen“ Komposition „Navarra“ von Pablo de Sarasate traten die talentierten Violin-Solistinnen Fiona Warenitsch und Laura Purin vor das Publikum. Ihr Werdegang ist typisch für 40 Prozent der Orchestermitglieder: Erster Violinunterricht in der Musikschule, dann in sieben Jahren etwa 50 Konzerte mit dem Jugendsinfonieorchester Dornbirn, mit dem sie auch als Schülerinnen des Musikgymnasiums Feldkirch weiterhin arbeiten. Der Großteil von 60 Prozent der Musiker stammt aus der Musikschule Dornbirn, wie Dirigent Ivo Warenitsch in seiner Moderation erläuterte.

Von Thomas Bretón, einem spanischen Wunderkind an der Violine, wurde eine Zarzuela aus der Oper „La Dolores“ aufgeführt, vergleichbar einer österreichischen Operette. Vier Sätze aus der unglaublich farbig instrumentierten Orchestersuite „Die Witwe aus Valencia“, einem echten Gustostückerl von Aram Khatschaturian, geleiteten in die Pause.

Beschwingt und meisterhaft, mit rhythmischem Kastagnettenklang der Walzer „Espana“ von Emile Waldteufel. Die „Pepita-Polka“ schrieb Johann Strauß (Sohn) dereinst für Pepita de Oliva, eine spanische Tänzerin, die 1853 in Wien gastierte. „Franz von Suppé gilt als Erfinder der Operette“, erzählte Ivo WareniZtsch, bevor er mit seinem Orchester dessen „Juanita-Marsch“ aus der Operette „Donna Juanita“ aufführte.

Und dann noch eine Uraufführung in Zwettl! Die lateinamerikanische Fantasie „El Camino Real“ ist ein relativ junges Stück von Alfred Reed, für Blasmusik komponiert. Matthias Seewald, im Zwettler Konzert am Schlagzeug des Orchesters, hat das Stück für den Dornbirner Klangkörper transkribiert. Und das gelangte in Zwettl erstmals zur Aufführung. Mit einem kleinen Gute-Nacht-Stück aus Kuba als Zugabe verabschiedeten sich die Musiker von ihrem Publikum.