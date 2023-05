Jeunesse-Konzert Alpencharme bei „Waldauf³„ in Schloss Rosenau

Nach dem erfolgreichen Konzert: Matthias, Laura-Maria und Magdalena Waldauf, Wirtin Helena Weißenhofer und Jeunesse-Leiter Zwettl David Wittmann. Foto: Eva Leutgeb

W er „Puttin' On the Ritz“ oder besser gesagt „Puttin' On the Heurigen“ noch nicht in einer alpenländischen Version gehört hat, der hat das Jeunesse-Konzert im Meierhof-Heurigen in Schloss Rosenau verpasst.