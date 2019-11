Die Musikerinnen des „Trio Artio“ gastierten am 19. November im Stadtsaal und zeigten, was sie neben der Liebe zur Musik verbindet - der Spaß auf der Bühne und die Kommunikation mit dem Publikum. Rund 50 Konzertbesucher saßen direkt auf der Bühne und hörten die Musik in einem intimen Rahmen.

Das Trio wurde 2017 von der Geigerin Judith Fliedl, der Cellistin Christine Roider und der Pianistin Johanna Estermann gegründet. Im ersten Konzert des „Featured Ensemle“ der Jeunesse spielten sie ein Klaviertrio von Franz Schubert. „Dieses Werk zählt zur Königsklasse der Musikliteratur, denn es ist nicht nur unbeschreiblich schön, sondern auch sehr schwierig und anspruchsvoll“, meinte Judith Fliedl.

Nach der Pause ging es weiter mit einem Werk von Dmitri Schostakowitch, das sich auf bedrückende und schonungslose Weise mit dem Tod auseinandersetzt. Das Benigna Quartett, bestehend aus Katharina Auer (Violine), Valerie Ettenauer (Violine), Johanna Lomoschitz (Viola) und Katja Lomoschitz (Chello), trug als Vorgruppe mit Werken von Beethoven, Mozart und Dvorak zum gelungenen Abend bei.