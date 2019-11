In der Johann Pölz Halle in Amstetten fanden die Österreichischen Meisterschaften im Jiu Jitsu in den Systemen Ne Waza (offen), Fighting, Duo, Show, Mental Handicap statt. Im System Fighting war der KSV Göpfritz mit drei Teilnehmern am Start. Jan Hochleitner und Timo Semper mussten in ihrer Gewichtsklasse -30 kg U10 gegeneinander antreten. Diesmal behielt Semper die Oberhand. Gegen technisch gute Gegner verloren beide ihre weiteren Kämpfe. Semper verpasste am Ende vor Hochleitner als Vierter knapp das Podest. Yvonne Herzog hatte nur einen Kampf zu bestreiten (-52 kg U16) unterlag jedoch nach einer Wurfentscheidung nach Punkten. Silber. Obmann Johann Silberbauer war sehr erfreut.