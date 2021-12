Echsenbach: Hartl Haus will Fachkräftemangel in Montage entgegenwirken

Rund 320 Mitarbeiter sind derzeit bei Hartl Haus in Echsenbach. Die Teams sollen allerdings weiter wachsen. Besonders Montagefachpersonal wird gesucht. Nun entwickelte das Unternehmen ein neues Jobmodell, das den Arbeitsalltag der Montagemitarbeiter erleichtern soll.



2 in 1 bedeutet im Rahmen des neuen Jobmodells Montage und Produktion im Wechsel. Es soll diverse Facharbeiter ansprechen. Die Mitarbeiter sind in einem vorher vereinbarten und fixierten Intervall einige Wochen im Hausmontage- bzw. Tischlermontagebereich tätig. Dem folgt der Einsatz entsprechend der Ausbildung in der Tischler- bzw. Fertighausproduktion im Werk. Für die Montagetätigkeiten gelten attraktive Zulagen und Prämien.

Hartl Haus möchte mit diesem einzigartigen Jobmodell die Montagetätigkeiten leichter zugänglich machen.

„Familie und Beruf optimal zu kombinieren ist vor allem für Mitarbeiter im Montagebereich nicht immer leicht und eine große Herausforderung. Meistens ist die Scheu vor einem Montagejob nicht der Tätigkeit selbst geschuldet, sondern der fehlenden Zeit mit der Familie zu Hause. Mit unserem neuen Jobmodell ist es für den Mitarbeiter nicht mehr eine Frage von entweder oder, sondern er kann beides haben. Er wechselt in fixen Abständen zwischen Baustelle und Produktion. Damit genießt er einerseits die Abwechslung auf der Montage und andererseits die Kontinuität in der Produktion“, zeigt Personalleiterin Sonja Früchtl die Vorteile des neuen Jobmodells auf.



Hartl Haus hat die Erfahrung gemacht, dass die erfolgreichste Job-Plattform die Weiterempfehlung durch die eigenen Mitarbeiter ist. Mit Prämien für die Mitarbeiter honoriert die Firma daher eine erfolgreiche Weiterempfehlung eines Bewerbers.

Die Nachfrage im Fertighaussektor und nach Tischlereiprodukten aus dem hauseigenen Tischlereibetrieb ist wie in den Jahren zuvor ungebrochen stark. Für Hartl Haus steht die Zeit auf Wachstum. Für das Familienunternehmen soll die Vergrößerung nachhaltig, überlegt und gesund passieren. Seit Jahresbeginn konnten bereits viele neue Stellen besetzt werden. Besonders groß ist der Bedarf an Fachkräften aus dem holzverarbeitenden Bereich für die Hausmontage.

Hartl Häuser werden in ganz Österreich, im südlichen Deutschland, Schweiz und Südtirol von den hauseigenen Montage-Teams montiert. Die Häuser werden von Facharbeitern aus den Bereichen Tischlerei, Zimmerei und Fertighausbau montiert. Unterstützung durch Quereinsteiger mit Erfahrung im holzverarbeitenden Bereich ist allerdings auch willkommen.

Das Team der internen Bauleitung im Werk unterstützt die Teams vor Ort auf den Baustellen in der Planung, Organisation und ist Ansprechpartner für Fragen zur Abwicklung. So ist es für Hartl Haus selbstverständlich, dass sich das interne Team, angefangen von der Reservierung der Einzelzimmer für die Übernächtigung der Montagemitarbeiter bis hin zur Einteilung der Subunternehmen wie Gerüstung, Dachdecker/Spengler, Elektriker usw. kümmert. Ebenso wichtig ist es, dass die Mitarbeiter nur qualitativ hochwertiges Arbeitsmaterial zur Verfügung haben. Neben guter Arbeitskleidung und PSA-Schutzausrüstung sind die Montagebusse mit Handwerkzeug und Gerätschaften für die Hausmontage ausgestattet.

Neben Montagemitarbeitern werden auch neue Team-Mitglieder für die Fertighausproduktion, die Tischlereien, in der Bauleitung und für die Instandhaltungsarbeiten im Werk gesucht. Zusätzlich setzt Hartl Haus auch im nächsten Jahr auf Nachwuchsarbeit und nimmt Lehrlinge in den Berufen Tischler, Tischlereitechniker, Fertigteilhausbauer/Zimmerer auf.