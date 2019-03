569 Meter – so weit fuhr der Kirchbacher Lukas Pichler auf Skiern und jonglierte dabei ohne Unterbrechung. Damit dürfte der 22-Jährige in das Guinness Buch der Rekorde kommen.

„Ich wollte immer schon einen Weltrekord aufstellen. Das war mein Traum, seit ich das erste Mal durch das Buch der Rekorde geblättert habe“, sagt Pichler. Weil es bereits viele Rekorde gibt und diese schwer zu brechen sind, musste er erfinderisch sein. Seit der Kindheit kann Lukas jonglieren. Das Schidorf Kirchbach ist nur wenige Meter von seinem Wohnhaus entfernt. In den letzten beiden Skisaisonen fuhr Pichler 750 Mal die Piste hinab.

Er verband kurzerhand beide Fähigkeiten und erkundigte sich beim Guinness Buch der Rekorde. Als Antwort bekam er die offizielle Rekordbezeichnung: „Farthest distance skied whilst juggling three objects“, also die längste Strecke, die je ein Mensch jonglierend auf Skiern gefahren ist. Die Idee war ihm in Finnland gekommen: „Wahrscheinlich war ich gerade in der Sauna oder unter der Dusche“, lacht Pichler.

Beim Fußballspielen und Einradfahren jongliert

Mehrere Monate lang bereitete sich Pichler intensiv auf den Weltrekordversuch vor. „Ich habe beim Fußballspielen und Einradfahren immer wieder mit drei Bällen jongliert, um die Bewegung zu automatisieren.“

Am 16. März war es dann so weit: Vor rund 50 Zusehern wagte Pichler den Rekordversuch. Ihm zur Seite stand ein rund 15-köpfiges Team. So filmten drei Leute den Versuch, zwei weitere stoppten die Zeit. Ziviltechniker der Firma Döller übernahmen die Vermessung der Strecke mittels GPS. Dabei mussten die Helfer in die Trickkiste greifen: Weil die Strecke zu kurz gewesen wäre, wurde ein Zick-Zack-Kurs gesteckt. So kam das Team auf eine Länge von 569 Metern.

„Ich wollte immer schon einen Weltrekord aufstellen. Das war mein Traum, seit ich das erste Mal durch das Buch der Rekorde geblättert habe“Lukas Pichler

Als Zeugen halfen Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger und Bundesratsabgeordnete Andrea Wagner mit. Sie überwachten die akrobatische Talfahrt des 22-Jährigen.

Trotz schwierigen Bedingungen durch Regen klappte bereits der erste Versuch. Im Ziel war der 22-Jährige überglücklich: „Es hat alles planmäßig funktioniert. Die Piste war perfekt präpariert, auch der Kurs war so gesteckt, wie geplant. Es hat voll hingehauen!“

Im Anschluss protokollierten Lukas Pichler und sein Team alles, bevor es im Kirchbochstadl das erste Weltrekord-Seiterl gab. In einigen Wochen soll die Bestätigung der Prüfkommission von „Guinness World Records“ folgen. Dann ist es offiziell: Ein Kirchbacher steht im Guinnessbuch der Rekorde.