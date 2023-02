Zwettler Fernfahrer-Legende: Per Lkw 200 Mal um die Welt gefahren

Josef „Sepp“ Schierhubers Erlebnisse in seinem Lkw-Fahrer-Leben würden ein Buch füllen, viele Stunden könnte man ihm bei seinen Erzählungen zuhören. Definitiv hat er dieses Leben geliebt: Das Fahren, dabei die Länder sehen und das Kennenlernen von Menschen, die Lkw-Fahrer-Szene. Viele Jahre fuhr er die Fracht für den Familienbetrieb quer durch Europa und darüber hinaus. Heute ist der 66-Jährige in Pension und will tatkräftig seinen Sohn Dominik Schierhuber unterstützen, der Anfang des Jahres den Familienbetrieb übernommen hat (die NÖN hat berichtet).

Josef Schierhuber hat erst eine Gastgewerbeausbildung gemacht, um im elterlichen Gasthaus mitzuarbeiten. Aber im Juli 1975 – gleich nach dem Grundwehrdienst beim Bundesheer – stieg er im Transportunternehmen des Vaters ein, der damals drei Lkw hatte.

NÖN-Aboclub-Gewinnerin 1988: Alexandra Prangl begleitete Josef Schierhuber auf einer Fernfahrt nach Neapel und wieder zurück. Foto: Sonja Eder

„Es war aber immer schon mein Traum zu fahren“, schwärmt Josef Schierhuber. In den ersten Monaten war er mit Erdtransporten für Güterwege beschäftigt, im November startete er dann seine erste Reise ins benachbarte Tschechien, um aus Prag Mostäpfel zu holen, eine ganze Apfelsaison lang. „Damals brauchte man noch ein Visum und Zwangsumtausch von 200 Schilling pro Tag in Kronen. Damit konnte man Essen gehen und einkaufen“, so Schierhuber. Im Jänner darauf startete er seine erste Fernfahrt mit Holz nach Norditalien. Schierhuber erinnert sich an das Jahr 1976: „Bis Wiener Neustadt war die Südautobahn fertig, und von dort ging der Transport über Bundesstraßen.“ Auf dem Rückweg habe er Fliesen und Marmor mitgebracht. „Ich hab damals meinem Bruder immer ganz genau sagen können, wann ich am Freitag wieder daheim sein würde – damals konnte man das richtig kalkulieren.“ Heute sei das ganz anders.

Erlebnisse: erster Stau, Pannen, Unfall

„Um Gottes Willen, was ist da los“, sei sein erster Gedanke gewesen, als Schierhuber seinen ersten Stau Ende der 1970er bei Nürnberg erlebte, denn damals sei das Verkehrsaufkommen ein Zehntel dessen von heute, Staus nicht üblich gewesen.

Neben gelegentlichen Reifenplatzern hatte Schierhuber 1978 auch einen schweren Unfall bei San Vito in Italien. „Da bin ich mit dem Lkw im Graben gelandet“, erinnert er sich. Das Fahrzeug musste geborgen und in Italien repariert werden, die Ladung sei Baustahl gewesen, demnach unbeschädigt. „Ein schwedischer Lkw-Kollege hat mich dann mit nach Hause genommen. Drei Wochen später fuhr ich mit einem anderen Fahrer nach Italien, um das Fahrzeug samt Fracht nach Österreich zu holen.“

Josef Schierhuber präsentierte seinen Lkw auf dem Roten Platz in Moskau. „Russland ist wunderschön, im Winter klirrend kalt.“ Foto: privat

Der Zusammenhalt der Fernfahrer sei eng gewesen, jeder habe jedem geholfen. Besonders damals in den 1990ern, als er sechs Jahre lang Russland befuhr. „Das war die spannendste Zeit für mich. Dort gab es dermaßen viel Korruption, und man war immer von der Gunst der Zöllner, Beamten und der Polizei abhängig“ so Schierhuber. „Ich fahr nie wieder hin, hab ich damals jedes Mal gesagt, und kaum war ich daheim, hab ich schon nach der nächsten Fuhre nach Russland gefragt.“

Kameradschaft war enorm

Die Kameradschaft unter den Fernfahrern war enorm. Sie halfen einander, sie trafen einander und freuten sich schon auf die Treffen an den Grenzen. Foto: Foto Josef Schierhuber

Sie seien eine familiäre Gruppe von Fahrern gewesen, die sich dort immer getroffen hat, die Kälte sei grausam gewesen. Schierhuber hatte viel Equipment mit, darunter auch ein Flämmgerät. „Nach einer Nacht im Führerhaus bei minus 25 Grad Celsius konnte ich den Lkw nicht mehr starten.“ Sein deutscher Kollege und er haben gemeinsam das Fahrzeug wieder flott gemacht. Die Kameradschaft sei enorm gewesen, jeder wusste, dass ihm geholfen wird.

Josef Schierhuber hat in seiner Berufslaufbahn jeden Staat Europas bereist, war auch im Baltikum, im Vorderen Orient und in Nordafrika mit dem Lkw, hat Milch zu einem amerikanischen Flugzeugträger geliefert. Acht Millionen Kilometer Abenteuer seien es gewesen.

1988 teilte eine NÖN-Leserin ein Abenteuer mit ihm. Alexandra Prangl gewann eine Fahrt mit ihm nach Neapel.

