40-Jahr-Feier der Caritas Sozialstation Zwettl

Regionalleiter Erwin Silberbauer konnte dazu viele Gäste begrüßen. Neben Prior Pater Bernhard, der den Festgottesdienst abhielt, waren auch Bezirkshauptmann Markus Peham, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Stadt Zwettl Franz Mold, der Leiter des Bildungshauses Stift Zwettl Fritz Schipper und die Vorsitzende Gisela Binder mit ihrem Team des Vereins zur Förderung der Caritas „Betreuen und Pflegen zu Hause“ bei den Feierlichkeiten dabei. Seitens der Caritas waren Caritasdirektor Hannes Ziselsberger, der in seiner Funktion als Diakon auch die Predigt übernahm, Generalsekretär Franz Sturmlechner, Bereichsleiterin Karin Thallauer, theologischer Referent Hans Wimmer, die regionale Pflegeleitung Kornelia Salzer und Stationsleitung Karin Messerer anwesend. Die damalige Einsatzleiterin Gisela Binder startete im Jahr 1983 mit vier Kunden und einer Heimhilfe als Unterstützung in den Gemeinden Traunstein, Langschlag und Zwettl die mobile Hauskrankenpflege im Bezirk. Mittlerweile betreuen bereits fünf Sozialstationen im Bezirk Zwettl insgesamt über 600 Kundinnen und Kunden jährlich. Das schätzt auch Bürgermeister Franz Mold: „Die Caritas ist eine ganz wichtige Organisation für die Region und die Stadt Zwettl. Wir sind in der glücklichen Lage gleich mehrere Einrichtungen bei uns zu haben, denn jede einzelne davon hilft Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Hauskrankenpflege ermöglicht, dass alte oder kranke Menschen mit Unterstützung ihren Alltag in ihrem eigenen Heim bewältigen können. Es ist ein verantwortungsvoller Beruf, der große psychische und physische Anforderungen an die Mitarbeiter stellt. Dafür möchte ich mich persönlich, aber auch im Namen des Landes Niederösterreich bei ihnen bedanken und Anerkennung aussprechen.“ Bezirkshauptmann Markus Peham gratulierte dem gesamten Team: „Die Caritas ist aus meiner Sicht wirklich ein Anker und eine starke, wichtige Stimme in unserer Zeit. Vielen, vielen Dank für ihr Engagement und ihren Einsatz und alles Gute weiterhin.“ Sozialstationsleiterin Karin Messerer, die bereits seit 22 Jahren bei der Caritas tätig ist und die Station seit 13 Jahren leitet ist stolz auf die Entwicklung: “Wir sind stetig gewachsen und haben dementsprechend immer wieder die Station geteilt und neue eröffnet, wie in Groß Gerungs, in Schweiggers/Kirchberg und erst vor fünf Jahren in Grafenschlag. Mittlerweile ist unser Haupteinsatzgebiet die Stadtgemeinde Zwettl, in der wir rund 90 Kunden betreuen und in knapp 22.000 Einsatzstunden mehr als 300.000 km jährlich zurücklegen.“ Caritas-Bereichsleiterin Karin Thallauer bedankte sich bei Stationsleitung Karin Messerer und Team: „Neue Systeme auszuprobieren, neue Richtlinien anzuwenden, den Dienstplan immer wieder anzupassen, viele Anfragen zur Hilfeleistung zu koordinieren oder Feste wie diese auszurichten - all das braucht viel Management der Führungskräfte einer Sozialstation. Ich bin sehr stolz auf Frau Messerer und ihr Team, dass sie diese Herausforderungen immer mit besonderer Ruhe und Kompetenz meistert.“

Caritasdirektor Hannes Ziselsberger gratulierte zum Jubiläum und betonte die Wichtigkeit der Begegnungen in der mobilen Pflege: „Der erste Satz, den unsere Kolleginnen an unsere Kundinnen und Kunden richten ist oft: ,Was kann ich heute für sie tun, was brauchen sie?' Das ist eine ganz wichtige Frage, weil es immer wieder darum geht den Wunsch der Kundinnen und Kunden zu hören und damit eine Begegnung zu beginnen, die zu einer vertrauensvollen und guten Beziehung wird. Und so wünsche ich ihnen weiterhin alles Gute und viele schöne Begegnungen in ihrem beruflichen, aber auch privaten Umfeld.“