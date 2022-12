Eine Zwettler Schule mit vielen Namen

Foto: NOEN

Bürgerschule, Hauptschule, Mittelschule – ganz schön viele Bezeichnungen hatte eine der ältesten Bildungseinrichtungen Zwettls. Das kann nach 150 Jahren aber auch erwartet werden. Die Sportmittelschule feiert heuer ein rundes Jubiläum und blickt auf zahlreiche geschichtsträchtige Momente zurück.

Nachdem bereits 1844 der Entschluss gefasst worden war, die zweiklassige Trivialschule in eine Hauptschule umzuwandeln, wurde am 11. August 1872 die Volks- und Bürgerschule feierlich mit fünf respektive drei Klassen eröffnet. 1927 wurde aus dieser schließlich eine Hauptschule.

Einen gewaltigen Umbruch brachte später natürlich auch der Anschluss ans Deutsche Reich und insbesondere das Kriegsende mit sich. Der Unterricht wurde durch den immer näher rückenden Krieg gestört und kam 1945 ganz zum Erliegen. Viele Lehrer waren bei der Wehrmacht, und in der Schule fanden öfters Musterungen statt. Stark in Mitleidenschaft geriet das Schulgebäude mit dem Einmarsch der russischen Besatzer. Diese richteten im Gebäude ein Spital ein, vernichteten Lehrmittel, entfernten Schulbänke und hinterließen ein Gebäude, in dem zwei Drittel der Fenster zerbrochen waren. Als der Unterricht im September 1945 wieder aufgenommen werden sollte, herrschte Verwüstung.

Aber auch diese harte Zeit konnte irgendwann ad acta gelegt werden. In den Jahren 1958/59 wurde ausgebaut. Es entstanden acht Klassenräume, ein Lehrerzimmer, Pausenräume und eine neue WC-Anlage. Damit war auch der Wechselunterricht endgültig zu Ende. In den Nachkriegsjahren herrschte noch wegen fehlender Einrichtung Vor- und Nachmittagsunterricht, also zuerst Auswärtige, dann Zwettler Schüler.

Rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen 1972 wurde die Schule generalsaniert. Just in diesem Schuljahr war die Hauptschule Zwettl gemäß Schülerzahlen die größte Niederösterreichs mit 1.015 Schülern. Diese enormen Zahlen waren auch der Grund für die Errichtung einer zweiten Hauptschule in Stift Zwettl zu dieser Zeit.

1992 erhielt die Hauptschule Zwettl schließlich einen neuen Turnsaal, 2004/05 wurde erneut saniert mit einem hellen Glastrakt mit Aula, Freiluftklasse, Aufzug und neu gestalteten Klassenräumen. Die bis dato letzte Namensänderung kam mit Herbst 2012, als die Schule zur Mittelschule für Sport und Wirtschaft (SMS) wurde.

Die Schülerzahlen sind seither laut Direktor Gerald Nossal konstant im Wachsen. Derzeit besuchen 272 Schüler in zwölf Klassen die SMS. Die Schülerzahl hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt. Seit diesem Jahr setzt die Schule neben dem Sportschwerpunkt als zweites Standbein auch auf einen Wirtschaftsschwerpunkt. Mit Vereinskooperation konnten zudem schon zahlreiche sportliche Erfolge erzielt werden. „Im Volleyball wurden unsere Burschen Bundesmeister, im Handball Landesmeister und im Fußball Vize-Landesmeister“, freut sich Nossal.

