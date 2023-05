Groß Gerungs feierte 120 Jahr Jubiläum der Waldviertel-Bahn

Dieser historische Meilenstein wurde damals bei der Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen: endlich eine Zugverbindung zwischen Groß Gerungs und Gmünd. Die Strecke über den „kleinen Semmering“, wie der Anstieg liebevoll, mit ihrem Viadukt und Tunnels genannt wurde, haben viel Fahrgäste und auch Ausflügler genutzt. Auch wurde diese Schmalspurbahn zum Transport verschiedener Güter verwendet. Holzstämme, die von den oberen Regionen zu den Sägewerken gebracht werden mussten, wurden auf Waggons verfrachtet und nach Gmünd zum Zwischenlager gebracht.

Obwohl für viele Urlauber und Besucher der Region die Fahrt durch die Tunnels immer wieder ein Erlebnis war, wurde der Betrieb aufgrund der zunehmenden Motorisierung und Ausbau des Straßennetzes für die ÖBB unrentabel, so dass 2001 der Personenverkehr am „Südast“ eingestellt wurde. Jedoch im selben Jahr übernahm die NÖVOG mittels Vertrag die Strecke und förderte somit den Touristenverkehr mit Umfangreichen Programmen. Die Bürgermeister und Gastwirte sowie auch Vereine und andere, entlang der Bahnstrecke entwickelten Initiativen und bewiesen, dass diese Bahn zu einem Herzensanliegen im Waldviertel geworden war. Die vielen tausenden Fahrgäste in den letzten 22 Jahren (Rekord von 2019 – 31.000 Fahrgäste) bewiesen das die Wiedereröffnung durch die NÖVOG ein positiver Aspekt war.

Am 20.5.2023 feierte man 120 Jahre Schmalspurbahnverbindung Gmünd/Groß Gerungs. Pünktlich um 10.00 Uhr schrillte am Bahnhof Gmünd das Signal und die Kelle des Fahrdienstleiters wurde hochgehalten Die Doppeltraktion von Mh1 und Mh4 setzte sich in Richtung kleiner Semmering in Bewegung. Die schwere Last von 12 Waggons und rund 270 Mitreisenden forderte viel Power von den beiden Lokomotiven bei den stärkeren Anstiegen.

Ausser einem Halt am Bahnhof in Weitra musste an zwei weitren Stellen Wasser gefasst werden bevor es in Langschlag noch einen kurzen Stopp gab. Dort gab es eine Fahrgastbedingten Verzögerung. Danach dampfte der „Schmale“ im Kopfbahnhof von Groß Gerungs herein und wurde von den zahlreichen Gästen mit Applaus, sowie der Musik des örtlichen Musikvereins in Empfang genommen. An der Spitze der Delegation war Bürgermeister Christian Laister und zahlreiche politische Vertreter.

Im Rahmen eines Festaktes Begrüßte der Bürgermeister alle Gäste und bat den Verantwortlichen der NÖVOG, Herbert Frantes auf die Bühne, welcher Interviews mit seiner Chefin von NÖVOG, Barbara Komarek führt, welche die Bahnstrecke als Nordstern bezeichnete und meinte, dass diese Bahn gehegt und gepflegt werde und natürlich auch Herbert Frantes, der eine tolle Arbeit vor Ort leiste. Man müsse an die Bahn glauben, Freude daran haben und die Kraft um alles umzusetzen, was gut sei.

Der Abgeordnete zum Nationalrat, Lukas Brandweiner war überrascht zu hören, dass ursprünglich bei der Planung im 20. Jahrhundert die Bahnstreckenführung anders geplant gewesen sein, aber trotz des hohen Alters immer noch ein so guter Erfolg. Im Scherz meinte er zu NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek: „Dir sieht man das Alter gar nicht an – hast dich gut gehalten!“

Die Bürgermeister aus Gmünd Helga Rosenmayer und aus Weitra Patrick Layr sind über die zahlreichen Attraktionen der Waldviertelbahn sehr erfreut und nennen auch gute Auswirkung auf den Tourismus zu den zahlreichen Ausflugszielen, Gast- und Nächtigungsbetrieben.

