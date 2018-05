Der Bärenwald Arbesbach feierte 20-jähriges Bestehen. Was als Pilotprojekt startete, wurde zur Erfolgsgeschichte.

Der Bärenwald in Arbesbach feierte am 25. Mai sein 20-jähriges Bestehen. Bei einem Festakt begrüßte Leiterin Sigrid Zederbauer Freunde und Familie des Vier Pfoten-Projektes: „Wir sind eine bunte Truppe. Es sind viele kleine Stützen, auf denen der Bärenwald mittlerweile stehen darf.“

Unter den Besuchern war auch Bärenwald-Geschäftsführer Josef Pfabigan. „Wir wollten mit dem Bärenwald vor 20 Jahren etwas Außergewöhnliches erreichen. Das haben wir geschafft!“

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte allerdings mit einem traurigen Telefonat. Eine Bank aus Wiener Neustadt kontaktierte nach einem Konkursverfahren die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Bei einer Hausräumung fand man die Bärin Brumca in einem zehn Quadratmeter großen Hundekäfig. Sie war ein Geschenk an einen Geschäftsmann, der sich nach einiger Zeit nicht mehr um sie kümmerte.

Skurrile Vorschriften um einen Flugzeugabsturz

Als erste Bärin im Bärenwald Arbesbach brauchte sie fünf Jahre, um ihre stereotypen Verhaltensmuster abzulegen, erklärte Vier Pfoten-Gründer Heli Dungler: „Sie hielt keinen Winterschlaf und marschierte bis zu 40 Stunden am Stück eine Strecke von 3,5 Metern hin und zurück – exakt die Länge, die sie in ihrem Käfig Platz hatte.“

Mittlerweile hat sich die „alte Dame“ in ihr 14.000 Quadratmeter großes Zuhause im Waldviertel eingelebt und kann unbeschwert ihren Lebensabend verbringen. Gemeinsam mit ihr leben aktuell sechs weitere Braunbären im Bärenwald.

„Wir wollten ein Refugium für alte Tiere schaffen, die aus tristen Haltungsbedingungen kommen“, erklärte Vier Pfoten-Gründer Heli Dungel, und weiter: „Wildtiere haben im Zirkus keinen Platz, das ist mittelalterlich!“

Er schilderte auch die skurrilen Vorschriften beim Bau des Bärenwaldes. „Wir mussten uns mit der Frage der Landesregierung beschäftigen, was mit den Bären passiert, wenn ein Flugzeug über dem Wald abstürzt.“

Kampf gegen Bären-Farm in Vietnam

Geschäftsführer Pfabigan bedankte sich beim Team des Bärenwaldes und allen, die über die Jahre hinweg mitgeholfen haben. „Wenn es geregnet hat, standen die Besucher am Anfang oft knöcheltief im Gatsch, aber auch das war egal.“ Beim Bau des Rundweges habe man bei den Nachbarn etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. „Im Endeffekt hat es uns ein paar Kisten Bier gekostet“, sagte Pfabigan lachend.

Mit der Bärenpopulation im Bärenwald wuchs auch die Organisation Vier Pfoten. Mittlerweile ist man in zwölf Ländern vertreten und kümmert sich um 88 Bären sowie 100 Großkatzen.

„Unser Pionierprojekt in Arbesbach war ein erster Schritt, der uns bis nach Vietnam geführt hat“, sagte Heli Dungler. Dort rettete man zuletzt mehrere sogenannte „Galle-Bären“. Ihnen wird mittels dauerhaftem Katheter ihre Gallenflüssigkeit abgezapft, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird.

Ganz in Ruhe und ungestört können hingegen die Bären in Arbesbach durch ihren Wald trotten. In den letzten Jahren sind immer wieder neue Attraktionen im und rund um den Bärenwald entstanden, wie etwa ein Wackelbaum für die Bären, ein Hundespielplatz und zuletzt ein Bärentrail.

Lob für ihren Einsatz bekam das Bärenwald-Team deshalb von Bürgermeister Alfred Hennerbichler: „Ihr haltet die Suppe sprichwörtlich am Köcheln und lasst euch immer wieder etwas Neues einfallen. Früher assoziierten die Leute Arbesbach mit dem Stockzahn. Heute sagen sie über die Landesgrenzen hinweg: Das ist ja dort, wo der Bärenwald ist.“

Waldviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Schwarzinger schlug in die gleiche Kerbe: „Was hier gelungen ist, sucht seinesgleichen.“ So besuchten im Vorjahr 35.000 Bärenfans den Bärenwald.

Bei der Jubiläumsfeier wurde auch die „Kleine Waldgalerie“ eröffnet. Darin können lustige Bären-Cartoons bewundert werden. Die Zeichnungen können als Buch im Shop des Bärenwaldes gekauft werden.