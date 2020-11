Anlässlich des Jubiläums „10 Jahre Kulturverein Syrnau“ lud der Vereinsvorstand in den sparkasse.event.raum ein, um über das vergangene Jahrzehnt zu sprechen. Vereinsobmann Josef Koppensteiner berichtete Grundsätzliches über den Verein, Erwin Schierhuber widmete sich in seinen Ausführungen dem Künstlerischen, der Musik und den Künstlern.

Im Oktober 2010 fand sich eine Gruppe engagierter Zwettler zusammen, die ihr Interesse an Kultur und besonders ihre Begeisterung für Musik dadurch ausdrückten, dass sie den Kulturverein „syrnau“ gründeten. Seither arbeiten diese Gründungsmitglieder und einige junge Vorstandsmitglieder professionell und unentgeltlich für den Verein, der 88 Mitglieder zählt.

Über 40 Tage lang wurde gespielt

Die Erfolgsgeschichte „der syrnau“ kann sich sehen lassen. Es gelang, hochwertige Musik in wilder, bunter Mischung abseits des Mainstreams nach Zwettl zu bringen und zu etablieren. Jazz, Pop & Folk, Soul und Rock in vielen Variationen, das Wienerlied, Lesungen und ein ansprechendes Kinderprogramm zum Mitmachen, ganz speziell für Mitglieder der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte und der Musikschule Groß Gerungs, sind einige Details aus der langen Angebotsliste.

In den zehn Jahren seines Bestehens hat der Kulturverein rund 280 Konzerte auf die Bühne gebracht. Das ergibt 980 Stunden, also etwas mehr als volle 40 Tage Spielzeit, in der 10.000 Fotos und 100 Livemitschnitte aufgenommen wurden. Circa 20.000 Besucher haben in diesem Jahrzehnt den mehr als 1.000 auftretenden Künstlern aus einem Dutzend europäischer Länder bis hin nach Indien, den USA, Brasilien und Burkina Faso gelauscht. Dieser Veranstaltungsraum, wo Lothar Kaspar vom Café Leutold seit kurzer Zeit als freundlicher Bühnenwirt agiert, bietet die entsprechend intime Atmosphäre für Jazz Sessions und andere musikalische Highlights in höchster Qualität.

Nun hat Covid-19 viele Pläne durchkreuzt. Am 11. September, im ersten Konzert nach dem Lockdown, traten Melissa Coleman, Otto Lechner und Karl Ritter auf. Eine Veranstaltung mit Seltenheitswert, der der mit Begeisterung aufgenommene Auftritt von Peter Dürr und „The Blues Infusion“ am 26. September folgte. Für Mitte Oktober war eine Veranstaltungsreihe zum zehnjährigen Jubiläum des Kulturvereins geplant, die Corona zum Opfer fiel. Es gelang aber, für einige abgesagte Konzerte Termine im Jahr 2021 zu finden, wie etwa für das Meretrio mit Emiliano Sampiaio. Diese sind ebenso auf der Homepage zu finden wie einige neue Ideen, insgesamt 12 Veranstaltungen für Jänner bis Juni 2021.

Jugend wird eigene Konzerte organisieren

„Der Verein ist gut aufgestellt“, sagt Josef Koppensteiner im Gespräch. „Das Team harmoniert, und unsere Veranstaltungen kommen gut an. Aber wir wollen uns nicht ausruhen.“ Wie sagte Adam Fischer einmal diesbezüglich? „Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruhen kann, der trägt sie an der falschen Stelle.“ 2021 will das Team „der syrnau“, „das selber schon in den Vierzigern bis Fünfzigern steht“, eine Initiative für die Jugend starten.

Fabian Lang, Raphael Eibensteiner, Jakob Kainz, Hannah Leitner und Michael Loidl bilden ein junges Team innerhalb „der syrnau“. Sie sollen die Chance bekommen, jährlich mindestens einmal ein Konzert nach ihrem Geschmack zu organisieren. Der Kulturverein stellt den Rahmen bereit und gibt Erfahrungen aus dem eigenen Schaffen weiter.