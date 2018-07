Einen besonderen Anlass zum Feiern gab es am Wochenende für die über 30 Mitglieder zählende Katholische Jugend Echsenbach: das 70-jährige Bestandsjubiläum.

Die Leiter Christine Höchtl und Mario Kühböck bemühten sich, unterstützt von ihren Stellvertretern Antonia Böltner, Lukas Kühböck und Marcelle Krendl, bereits geraume Zeit, um dem Fest „70 Jahre Katholische Jugend in der Pfarre Echsenbach“ einen würdigen Rahmen zu geben.

Am Samstag, 21. Juli, wurde im Pfarrheim Rückblick auf „25 Jahre Theater Katholische Jugend“ mit Ausschnitten aus zahlreichen Aufführungen gehalten. Im Anschluss folgte eine Live-Flachwitz-Challenge, gestaltet von den Mitgliedern der Katholischen Jugend. Es war eine bühnenreife Vorführung, und die zahlreichen Gäste waren begeistert und dankten mit anhaltendem Applaus für die treffenden Pointen. Den Abschluss des Tages bildete ein gemütliches Beisammensein mit Unterhaltung im Pfarrheim.

Pfarrkirche bis auf letzten Platz gefüllt

Am Sonntag, dem „Christophorus Sonntag“, zelebrierte Pater Richard die Heilige Messe. Die Mitglieder der Katholischen Jugend gestalteten die unter dem Motto „Hab Vertrauen im Leben und in der Gemeinschaft“ stehende Messe mit Texten, Liedern im Choral und musikalischer Begleitung. Die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllte Pfarrkirche erlebten eine wunderbare, mit viel Gefühl gestaltete Messe. Sogar die Predigt durfte von einem Mitglied der Jugend vorgetragen werden.

Am Ende der Messe bedankte sich Pater Richard bei allen Mitgliedern der Katholischen Jugend für ihr Engagement und die Bereitschaft, in der Kirche und im öffentlichen Leben tatkräftig mitzuhelfen. Es sei nicht immer selbstverständlich, die Freizeit der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen.

Im Anschluss lud die Jugend zum gemütlichen Beisammensein ins Pfarrheim und den Pfarrgarten ein.

„Wir werden weiterhin in die Katholische Jugendgemeinschaft investieren und mit Ausflügen und Veranstaltungen zum Gesellschaftsleben in der Kirche und im öffentlichen Leben beitragen“, so Leiter-Stellvertreterin Antonia Böltner.