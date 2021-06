Begonnen wurde mit dem legendären Entenrennen, das bereits zum 10. Mal stattfand. Insgesamt schwammen 4.350 kleine gelbe Entchen in der Kleinen Krems um den Sieg.

Obmann Peter Auer und Entenpapa Manfred Bernleitner konnten 120 Preise, davon drei Hauptpreise vergeben. Diese gingen an Karin Gießriegl, Reinhard Schwarz und Karl Fertl.

Um 17.00 Uhr wurde das Benefiz-Fußballspiel mit dem Club Niederösterreich, angeführt von Kapitän Toni Pfeffer, gegen die All Stars aus Kottes ausgetragen. Dieses wurde von Schiedsrichter Matthias Schiller geleitet, der Ankick erfolgte durch Claudia Stöcklhuber, Platzsprecher war Manfred Dorfbauer. Der Endstand des Freundschaftsspieles endete 3:5 für die Gäste.

Als Ehrengast konnte Willi Stöcklhuber die Geschäftsführerin des Club NÖ Theres Friewald-Hofbauer begrüßen. Vom Club NÖ wurden bisher 330 Spiele durchgeführt, der derzeitige Einspielstand beträgt 1.471.500 Euro. Auch der Benefizverein Waldhausen wurde von ihnen mehrmals mit Spenden für sozial Schwache und unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region unterstützt.

Anschließend stand Udo Wenders am Programm, der in seiner sehr lässigen und humorvollen Art Lieder wie: „Ich komme sicherlich in den Himmel“, „Meine Haare sind beim Teufel“ und „Der letzte Zug“ zum Besten gab. Das Open Air Konzert mit den Musikern von SO oder SO mit Sandra Schmidt, Christian Gerstbauer und Josef Nimpf war ein weiteres Highlight, leider auch der letzte Auftritt dieser Gruppe.

Der Benefizverein Waldhausen übernahm gemeinsam mit dem SCU Kottes die Ausschank, der Erlös kommt der Jugend Kottes und dem Benefizverein zu Gute.