Vor 100 Jahren: Abtweihe in Stift Zwettl

Einem besonderen Ereignis wurde am 3. Mai in Haus Nummer 5 in der Ortschaft Mistelbach gedacht: Vor genau 100 Jahren wurde Leopold Schmidt, der in diesem Haus geboren worden ist, zum 63. Abt des Stiftes Zwettl geweiht.

Der Sohn der Bauernfamilie Schmidt mit dem Namen Sylvester verbrachte hier auch seine Jugendzeit. Als Zwanzigjähriger legte er sein einfaches Gelübde ab und nahm den Ordensnamen Leopold an. Er entwickelte sich vom Sängerknaben zu einem einflussreichen Theologen, der in Wien und Innsbruck studierte (siehe Infobox). Vor genau 100 Jahren wurde er schließlich zum 63. Abt des Stiftes Zwettl gewählt und geweiht.

Leopold, unter anderem ein Du-Freund des damaligen Bundespräsidenten Miklas, steuerte das Stift Zwettl in den Jahren 1923 bis zu seinem Tod 1935 – oft auch mit abverlangten wirtschaftlich schmerzhaften Entscheidungen – mit sicherer Hand durch turbulente Zeiten. „Man kann sich vorstellen, dass ihm die dazumal junge, demokratische Staatsform, die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges, das Auftreten hoher Arbeitslosigkeit und der Hyperinflation, die grassierende Weltwirtschaftskrise, das Erstarken des Nationalsozialismus, der Justizpalastbrand und dergleichen den Schweiß auf die Stirn trieben“, sind sich die beiden Großneffen des Abtes, Rupert und Erwin Schmidt, einig.

Soziologe und Biograf Rupert Schmidt sowie Erwin Schmidt sind die Großneffen des 63. Abtes des Stiftes Zwettl, Leopold. Foto: privat

Rupert Schmidt ist Soziologe und hat sich mit dem Leben des Großonkels Sylvester Schmidt befasst und eine lesenswerte Biografie des berühmten Mistelbachers und Waldviertlers verfasst. Sein Großcousin Erwin Schmidt, der das Elternhaus des Abtes übernommen hat, kennt einige Überlieferungen über „Vestl“, wie der Abt von Freunden gerufen wurde. „Er hat nie auf sein morgendliches Honigbrot verzichtet, was die Imker der Umgebung besonders gefreut hat.“ Diese Freude kann Erwin Schmidt sehr gut nachvollziehen, ist er doch selbst Bienenzüchter und der erste ausgebildete Bienen-Gesundheitswart im Bezirk Gmünd.

