Feuerwehr Gerotten feiert 100 Jahre mit spannenden Einblicken

Die Freiwillige Feuerwehr Gerotten lud zum 100-jährigen Bestehen am 3. September nach Gerotten ein. Begonnen wurde mit einer Festmesse, zelebriert von Abt Johannes Maria Szypulski, musikalisch umrahmt von der Militärmusik NÖ unter der Leitung von Kapellmeister Oberst Adi Obendrauf. Beim anschließenden Festakt konnte Feuerwehrkommandant Markus Binder zahlreiche Ehrengäste, Patinnen, Ehrenmitglieder, Kameraden der Feuerwehren des Abschnittes und der Umgebung und viele Besucher begrüßen.

Hornisten statt Sirenen - und andere Rückblicke

Feuerwehrkommandant Markus Binder dokumentierte den Werdegang der Feuerwehr Gerotten wie folgt: Im Jahr 1923 schlossen sich engagierten Bürger aus Gerotten und dem damaligen Pötzles zusammen, um die Freiwillige Feuerwehr Gerotten zu gründen und ihr erster Kommandant Otto Daniel wurde gewählt. Dieser Entschluss ist umso bemerkenswerter, da es in der damaligen Zeit umständlicher und beschwerlicher war, Feuer zu löschen und in Schach zu halten. Brach damals ein Feuer aus, heulten keine Sirenen, sondern liefen die Hornisten das Dorf ab und riefen durch ihre Signale die Feuerwehrmänner zusammen. Mit Löschkübeln und Hand-Feuerspritzen wurde dann versucht, der Flammen Herr zu werden.

1949 wurde die erste Motorspritze angeschafft. 1959 wurde eine Tragkraftspritze VW Gugg angekauft und zur Beförderung schaffte man 1963 einen Tragkraftspritzenwagen an, der heute noch im Besitz der FF Gerotten ist. 1972 übersiedelte das „Feuerwehrrequisitenhaus“, das damals im Milchhaus untergebracht war, ins Feuerwehrdepot, dass sich damals schon an diesem Platz hier befand. 1983 veranstaltete man das allererste Maifest in den Betriebshallen der Firma Steiner, das bis heute hält. 1985 wurde das erste Feuerwehrauto, ein KLF VW LT35 (Kleinlöschfahrzeug) angekauft, das einen Meilenstein in der technischen Aufrüstung darstellte. 1989 sanierten fleißige Helfer das Feuerwehrdepot und es konnte ein Mannschaftsraum eingerichtet werden. Im selben Jahr wurde bei der Feuerwehrhauseröffnung auch eine neue Tragkraftspritze von Rosenbauer geweiht. 2009-2012 folgte ein weiterer Meilenstein: Das Feuerwehrhaus wurde abgerissen und ein entsprechend modernes erbaut. 2015 wurde der Fuhrpark durch ein neues Mannschaftstransportfahrzeug und ein gebrauchtes, zusätzlich aufgerüstetes Löschfahrzeug erweitert. Dies waren die größten Anschaffungen und Tätigkeiten. Zu dem besonderen Anlass wurde auch eine Chronik über die 100 Jahre Feuerwehr verfasst, gestaltet von Gerhard Zeugswetter und Andrea Binder.

Wertschätzende Worte

Carina Bauer von der Bezirkshauptmannschaft Zwettl meinte, 100 Jahre ist es her, dass diese Feuerwehr gegründet wurde, in diesen Jahren hat sich auch innerhalb der Feuerwehren vieles verändert. Man kann sich glücklich schätzen, wenn so viele Menschen bereit sind, freiwillige Stunden auf sich zu nehmen.

Bürgermeister Franz Mold erwähnte in seiner Festrede, vor 100 Jahren wütete oft in den Dörfern eine Feuersbrunst und viele Häuser brannten ab. Die Aufgabenbereiche haben sich in den Jahren für die notwendigen Einsätze, wie bei Sturm und Hagel, Hochwasser und technischen Einsätzen geändert. Daher ist eine intensive Ausbildung der Feuerwehrleute und ein dementsprechender Fuhrpark notwendig um all diese Situationen meistern zu können. Gerade hier in Gerotten ist der gesellschaftliche Aspekt und der Zusammenhalt gegeben und es zeigt ein funktionierendes Dorfleben.

Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer sagte: „Die 1.600 Feuerwehren in Niederösterreich sind die ländlichen Säulen und jede trägt etwas für die Sicherheit der Bevölkerung bei. Zukünftige Aufgaben werden beim Klimaschutz liegen, dies zeigen die Hitzeperioden, Waldbrände, Sturm und Hagel. Ein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen beim Tüpl Allentsteig für die gute Zusammenarbeit.“

Matthias Steininger dankte im Namen der Feuerwehr der Bevölkerung für die immer gegebene Unterstützung bei den Maifesten, für die freiwilligen Spenden und der Familie Steiner für die Halle. Einen besonderen Dank gilt Kommandant Markus Binder, der wirklich sehr viele Stunden dieser Feuerwehr opfert und immer für die Kameraden da ist. Als Dankeschön wurde ihm ein 100-jähriger Floriani aus Holz übergeben. Für die aufwändige Arbeit zur Erstellung der Chronik erhielt Gerhard Zeugswetter einen Gutschein und Andrea Binder, die Gattin des Kommandanten, die Floriani-Plakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Dies ist die höchste Auszeichnung für private Personen.

Abschließend dankte Kommandant Markus Binder allen Kameraden und Kameradinnen für die vielen Stunden ihrer Freizeit im Dienst der Feuerwehr. Mit dem Leitspruch „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ und mit der Landeshymne, gespielt von der Militärmusik NÖ, wurde der Festakt beendet.