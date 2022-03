Zwettler Big Band ist zurück

Die Zwettler Big Band, 1985 von Josef Paukner gegründet, musste aus bekannter Ursache ihr „halbrundes“ Jubiläumskonzert verschieben. Groß war daher am Samstagabend die Freude, als unter dem Motto „35 plus 2 Jahre und kein bisschen leise“ der Ehrentag im dicht besetzten Stadtsaal Zwettl gefeiert wurde. „Mit echten Menschen, echten Musikern auf der Bühne und mit echten Instrumenten“, wie der musikalische Leiter Christian Helmreich freudestrahlend feststellte.

Mit sanfter, samtiger Stimme eröffnete Magdalena „Maggie“ Faltin in „Blues for Wood“ das Konzert, nicht ohne sehr bald ihre Stimme gewohnt mächtig erklingen zu lassen. Auch die Instrumentalisten erhielten bei ihren Soli immer wieder die Möglichkeit, ihr eindrucksvolles Können zu präsentieren. So auch Edwin Kainz am E-Piano. „Ich habe ihn vor 25 Jahren als Vater einer Geigerkollegin kennengelernt“, erzählte Maggie Faltin, die freischaffende Sängerin, die aus Weitra kommt und jetzt in Salzburg lebt, bevor sie ihre Stimme für den Song des Brüderpaares George und Ira Gershwin „‘S Wonderful“ erhob oder im selbst arrangierten „New York State of Mind“.

Der Zwettler Peter Dürr, ein treuer Wegbegleiter der Band, ist ebenfalls freischaffender Sänger und lebt in Wien. Er hat seiner Fangemeinde zusammen mit der Big Band schon so manches bejubelte Konzert geschenkt. „I beginn heut‘ das Konzert mit an ruhigen Song“, kündigte er an – mit „Children of Sanchez“ von Chuck Mangione, mit Gitarrenbegleitung. Und: „Ein paar Duette müssen sein, sonst wäre das eine Ressourcenverschwendung“, meinte er schmunzelnd.

Dürr begeisterte mit solistischer Gestaltung des Beginns mancher Songs wie „Comin’ Home“ oder mit starkem Solo von Michael Loidl, dem „Küken der Band“, an den Drums in „Stayin‘ Alive“. In Stings „Fragile“, einem weiteren Arrangement des Bandleaders, wurde den Zuhörern musikalisch nahegebracht, wie zerbrechlich wir sind. Emotionsgeladen sang Maggie Faltin „Spain“ von Chick Korea. Und das Duett „All Blues“ bildete mit weiteren Soli der Instrumentalisten den Abschluss des Konzerts. Besonderes Lob und viel Dank galt auch Michael Pfeffer, der „aus dem Stand und ohne Probe“ eingesprungen war.

Mit der Zugabe „Well Alright, Okay, You Win“ war nach zweieinhalbstündigem Konzert endgültig Schluss. Großer Jubel des Publikums, das gespannt auf die Sommertournee der Band wartet.

