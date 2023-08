Ausstellung sorgt in Neupölla für geschichtsträchtiges Familientreffen

Im Museum Neupölla ist derzeit eine von Robert Streibel konzipierte Sonderausstellung über Geschichte der jüdischen Besitzer des Kremser Weingutes Sandgrube 13 gewidmet. Paul Robitschek konnte nach Venezuela flüchten, seine Mutter Johanna kam 1943 im Ghetto Teresienstadt ums Leben.

Die in die ganze Welt zerstreuten Nachkommen der Familie nahmen die Ausstellung nun zum Anlass für ein Familientreffen in Österreich. Mit Bernhard Herrman, der gemeinsam mit Streibel die Geschichte 2018 im Buch „Der Wein des Vergessens“ erstmals aufgearbeitet hatte, sowie mit Museumsleiter Friedrich Polleroß unternahmen acht Familienmitglieder, darunter Pauls Nichte Juana Robitschek aus Caracas (Venezuela) sowie deren Neffe aus New York, Nichte und Großnichte aus Seattle (USA) mit einer Cousine und deren Kindern aus Haifa (Israel) eine Exkursion ins Waldviertel.

Bei der Führung durch die Ausstellung erfuhren die Robitscheks, die vor 2018 nie von der Kremser Geschichte gehört hatten, viele neue Informationen zum Schicksal ihrer Vorfahren. In Filminterviews mit Friedrich Polleroß berichteten Juana und Leo Arturo Robtischek dann über die persönliche Bedeutung der so lange unbekannten und tabuisierten Geschichte ihres Großonkels beziehungsweise Urgroßonkels.