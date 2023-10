„Wir sanieren unser Platzl in Allentsteig“

Das Brunnenplatzl ist ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen in der Stadt Allentsteig. Das soll auch weiterhin so bleiben. Nur: Durch die hohe Frequenz sind rundherum Gebrauchsspuren zu sehen, und der eine oder die andere haben sich im Holz des Tisches verewigt. Es ist nun an der Zeit, dass dieses Platzerl, das im Eigentum der Stadtgemeinde Allentsteig ist und auch für Veranstaltungen, wie den Weihnachtsmarkt, verwendet wird, wieder hergerichtet wird.

Der Leiter der Polizeiinspektion Allentsteig, Manfred Holzbrecher, hatte da eine zündende Idee: Die Jugendlichen sollen helfen, diesen begehrten Treffpunkt wieder schönzumachen. „Das passt gut in unsere Arbeit von,Gemeinsam sicher' mit der Bevölkerung“, so Holzbrecher. Bei Vernetzungstreffen letzte und diese Woche gemeinsam mit Natascha Zauner, Leiterin des Jugendtreffs Allensteig, und Vertretern des Sonderpädagogischen Zentrums wurde ein „Schlachtplan“ gemacht, damit das Brunnenplatzl wieder salonfähig wird. Weil auf keinen Fall die Jugendlichen von Jugendtreff und SPZ für diverse Schäden allein verantwortlich gemacht werden wollen, sind alle Jugendlichen aus der Stadtgemeinde eingeladen, zu helfen.

„Es muss eine Wand ausgebessert und auch geweißt werden. Die Tische und Sitzgelegenheiten müssen abgeschliffen und neu gestrichen und wieder aufgestellt werden“, informiert Holzbrecher. „Wir wollen die Jugendlichen von hier nicht vertreiben, ganz im Gegenteil. Man sollte die Aktion so sehen, dass dieser gute Platz für die Jugendlichen einen Wert hat, und es ihnen bewusst wird, wie man etwas schöner gestalten kann.“ Die Aktionstage sind am Montag, dem 23. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Dienstag, dem 24. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Gemeinde Allentsteig übernimmt die Materialkosten.