18 der rund 30 Vandalenakte in Zwettl sind geklärt

Seit rund einem halben Jahr sollen diese Jugendlichen – die Polizei konnte bisher elf ausforschen – in Zwettl als Vandalen ihr Unwesen getrieben haben. Sie rissen und verbogen Verkehrszeichen, Schneestangen und Hinweisschildern, beschädigten den Spielplatz in der Promenade, indem sie Parkbänke beschmiert haben oder waren als Sprayer im Bereich Talbergstiege in der Promenade unterwegs.

Die Beamten der Polizeiinspektion Zwettl führten verstärkte Erhebungen und Befragungen durch. 18 Sachbeschädigungen sind nun geklärt. Laut Polizei waren die elf Jugendlichen in unterschiedlichsten Zusammensetzungen zumeist in der Promenade, der Talbergstiege sowie in der Landstraße und der Kremserstraße aktiv.

Der tatsächlich entstandene Schaden kann nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Die ausgeforschten Vandalen werden bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

