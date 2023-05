Große Schulwallfahrt ist bereits Tradition

Unter dem Motto „Berufen zur Freiheit“ machten sich die Schüler und Schülerinnen der HLUW Yspertal, der Privatschule des Stiftes Zwettl, und der Sport-Mittelschule Yspertal auf den Weg nach Maria Taferl. Vier Stunden ist die junge Pilgerschar zu Fuß über den Ostrong unterwegs. In Obererla, schon mit Blick auf das Ziel der Wallfahrt, sorgt das Küchenteam der HLUW Yspertal mit einer kräftigen Jause für eine gute Stärkung der Wallfahrer.

Weihbischof Anton Leichtfried schloss sich den Wallfahrern in Obererla an und feierte zusammen mit der Schulgemeinschaft und einigen Mönchen des Zisterzienserstiftes Zwettl (mit Prior P. Bernhard, P. Markus, P. Leopold und dem Postulanten Matthias) den Gottesdienst in der Basilika von Maria Taferl. Das Orchester der HLUW Yspertal, der Chor der Sport-MS und der HLUW und das Streichensemble der HLUW sorgten für eine besonders feierliche Stimmung beim Wallfahrtsgottesdienst.

Was vor 15 Jahren begann, ist mittlerweile Tradition geworden: Die große Schulwallfahrt der HLUW Yspertal, Privatschule des Zisterzienserstiftes Zwettl, und der Sport-MS Yspertal am letzten Freitag im April. Weihbischof Anton Leichtfried war bis jetzt fast immer dabei und feiert gerne mit der jungen Pilgerschar, dafür dankt ihm die Schule.

