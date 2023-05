Lukas Karl bleibt Bezirksvorsitzender in Zwettl

Bei der Versammlung der Jungen Wirtschaft Zwettl in Groß Gerungs wurde Lukas Karl einstimmig zum Bezirksvorsitzenden wiedergewählt. Die beiden Stellvertreter des Vorsitzenden sind Jürgen Zankl und Konstantin Krammer.

Karl, der seit mehreren Jahren in der Jungen Wirtschaft aktiv ist, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Unterstützung von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern in der Region. "Ich freue mich darauf, ein starkes Team zu leiten und gemeinsam mit meinen Kollegen die Interessen der Jungen zu vertreten", sagte er.

Die beiden Stellvertreter Jürgen Zankl und Konstantin Krammer haben ebenfalls umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Jungunternehmern und bringen wertvolle Expertisen mit.

Stephan Pichler-Holzer gratulierte stellvertretend für den Landesvorstand und betonte die Bedeutung der Jungen Wirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. "Ich wünsche dem neuen Vorstand alles Gute für die nächsten drei Jahre und bin mir sicher, dass sie die Interessen der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer in Zwettl erfolgreich vertreten werden", sagte er.

