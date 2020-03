Martin Frank, ein niederbayrischer Comedian, sorgte am 29. Februar in einem ausverkauften Martinssaal in Martinsberg mit seinem Soloprogramm „Es kommt wie´s kommt“ für einen unterhaltsamen Kabarett-Abend.

Mit seinem pointenreichen Kabarett gab Martin Frank zu verstehen, dass er Single ist und unter einem enormen Druck steht. In Erster Linie erwartet seine Oma, dass er möglichst bald eine feste Beziehung eingeht und so organisiert er sofort ein Blind Date. Aufgeweckt und charmant zog er das Publikum in seinem Bann.

Über Singleprobleme und Bildungslücken

Was Frank auf der Bühne so von sich gab, darüber haben sich vielleicht schon viele der anwesenden Gäste Gedanken gemacht. Bei ihm hörte sich das jedoch alles viel lustiger an, wenn er etwa der Frage auf den Grund ging, wie die „Knöchel frei“ Mode von heute auf morgen plötzlich modern geworden ist. „Gefrorene Knöchel – der letzte Schrei“! „Es ist ein Malus“, meinte der Comedian, wenn Leute die Eltern fragen: „Was hat denn der Bub studiert?“ „Nix, und das ist gut so“ findet der Kabarettist, „denn bitte wer soll bei lauter G´studierten dann noch die Leberkäsesemmeln beim Metzger verkaufen?“ Überhaupt sei ein Studium keine Garantie für Allwissenheit, wie er am Beispiel seines Freundes Maxl erläuterte. Maxl hat den Bachelor im Maschinenbau, doch als man seine Hilfe braucht, weil der Rasenmäher vom Vater in Einzelteile zerlegt am Boden lag, muss Maxl resignieren: „Záumbaun kann ich in net – aber zeichnen.“ Frank erzählte Alltagsgeschichten und Lebensweisheiten so humorvoll und amüsant dass es eine Freude war ihm zuzuhören.