Kabarett Benedikt Mittmannsgruber in Martinsberg

Benedikt Mittmannsgruber (2.v.l.) war zu Gast im Martinssaal und unterhielt das Publikum bestens, wie Obfrau Doris Schroll und die beiden Techniker des Abends Emil Honeder (links) und Josef Nimpf festellen konnten. Foto: Dieter Holzer

D er seltsame Fall des Benedikt Mittmannsgruber wurde am Samstag im Martinssaal in Martinsberg behandelt. Doris Schroll, die Obfrau von Kultur in Martinsberg (KIM) freute sich zum Saisonstart über einen voll besetzten Saal. Als jungen, attraktiven Komiker aus dem Mühlviertel stellte sie dann den Künstler vor.