Ermi Oma´s Heimsuchung

Der sympathische Oststeirer Markus Hirtler gastierte am 5. Oktober als „Ermi Oma“ mit dem neuen Programm „Heimsuchung“ im Zwettler Stadtsaal. Der seit mehreren Jahren mit seinen Kabarettgeschichten hinlängst bekannte, ehemalige Krankenpfleger im Altersheim schuf vor Jahren die Kunstfigur „Ermi Oma“. Seither hat er mehrere Episoden, die immer wieder das Thema Altenpflege beinhalten, geschrieben. Diese Kabarettstücke bringt er immer selber auf die Bühne, wobei er in die Figur der Ermi Oma schlüpft und so sehr realistisch in der Bewegungen und der Sprache aufgrund seiner 20-jährigen Tätigkeit im Altenheim eine alte Person darstellt.

Applaus gleich von Anfang an

Diesmal kam der Kabarettist wieder bei einer Seitentür in den Saal, mitten unter das Publikum. Die Ermi Oma erntete sofort tobenden Applaus und bat gleich einen jungen Mann, sie über die Stiegen zu geleiten wegen der wehen Beine, und dann mögerer sie einfach auf die Bühne schleifen. Es folgte sofort ein lustiger Dialog, und der schlagfertige junge Mann gab an, Fleischer zu sein, was gleich auch den Anlass schuf, über Gammelfleisch zu reden.

Diesmal ging es um die „Heimsuchung“ – wie der Titel des Kabaretts schon verrät. Ermi Oma erzählt, dass ihre „Schwierigtochter“ (wie sie die Schwiegertochter naiv nennt) das Heim ausgesucht habe. Wie in jedem Kabarett mit Ermi Oma wurden wieder die schlechten Bedingungen und der Personalmangel in den Pflegeheimen hervorgehoben und dass Aktionäre in den Pflegeheimen das Sagen hätten.

Es ging auch über Gendern, bei dem sich eine alte Frau wie die Ermi Oma nicht mehr auskennt. Auch wurden Vergleiche zum Gütesiegel und Tierhaltung gezogen. Ebenso ein Thema waren die vorgeschriebenen Tierhalteflächen gegenüber Lebendgewicht und wie man das im Vergleich zum Menschen sehen könnte. Klimawandel und viele aktuelle Themen wurde in humorvollerweise gemeinsam mit dem Publikum behandelt.

Alles in allem war es ein interessanter und aufschlussreicher Abend mit vielen oft stillgeschwiegenen Tatsachen, welchen man gesehen haben sollte.