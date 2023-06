„Ich will ein Rind von dir!“ - Petutschnig Hons in Martinsberg

Franz Schramel holte in der Pause ein Glas Schafmilch vom Betrieb und Doris Schroll, die Obfrau des Vereins Kultur in Martinsberg (KIM) überreichte während der Vorstellung dem verdutzten Künstler eine Probe des ausgezeichneten Produkts. Der Vorschlaghammer, ein wie eine Heugabel aussehender Mikrofonständer und die rote Kappe sind die Markenzeichen von Petutschnig Hons. Der Kärntner Künstler und Nebenerwerbsbauer erzählte in launiger Form seine Erlebnisse am Hof, im Dorf, mit seinen Nachbarn, in der Familie und in der weiten Welt. Es waren zwei Stunden beste Unterhaltung für das zahlreich erschienene Publikum. Besonderen Anklang fanden seine Musikstücke die zum mitklatschen und mitsingen anregten. Erstaunlich die große Fangemeinde von Schülern und Jugendlichen. Nach dem Auftritt wurden mit dem Künstler Selfies und Fotos erstellt. Geduldig erfüllte Petutschnig Hons auch die zahlreichen Autogrammwünsche.