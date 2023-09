Am 15. September startet mit „Auftrumpfn“ Herbstsaison im Truckerhaus

Der Mühlviertler Didi Sommer eröffnet am 15. September mit seinem zweiten Kabarett-Programm „Auftrumpfn“ die Herbstsaison im Truckerhaus in Gutenbrunn.

In dem gnadenlosen, bitterbösen Stück übers Landleben trifft Didi Sommers Alter Ego Voggenhuber Gott. Der Jäger Voggenhuber Rudl hat beim Schnapsen gewonnen. Aber der Teufel schläft nicht. So muss die Geschichte eben aufregend weitergehen. Dazwischen wird kräftig ausgeteilt und eingesteckt. Glück und Unglück liegen immer nah beieinander. Wer einmal auftrumpft, am Wirtshaustisch oder im Leben, denkt nicht ans Verlieren. Zuletzt findet jeder sein gerechtes Ende, ob er will oder nicht. Und der Herrgott hat den Lacher auf seiner Seite.

