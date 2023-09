Christoph Fritz suchte Zärtlichkeit in Sallingberg

Wenn sich eine Kulturbühne direkt neben der Kirche befindet, dann wird man alle Viertel Stunde von der Kirchenglocke daran erinnert, wie rasch doch so ein Kabarettabend vergehen kann. Und wenn währenddessen ein feiernder Nachbar noch dazu ein Großfeuerwerk abschießt, könnte das einen Kabarettisten ganz schön aus dem Konzept bringen. Nicht aber Christoph Fritz, er präsentierte sein zweites Programm „Zärtlichkeit“ mit stoischer Ruhe: „Ich lade euch einstweilen auf ein Getränk ein, ihr müsst es halt teilen.“ Apropos Getränk: Bei jeder Veranstaltung wird ein besonderer Wein vorgestellt. Obmann Andreas Enne vom Kulturverein „wos da wö" konnte dieses Mal Winzer Johannes Kitzler aus Rohrendorf begrüßen.

Seine Therapeutin, erzählt Christoph Fritz, habe verzweifelt aufgegeben und sich beruflich neu orientiert: „Sie ist jetzt Fleischhauerin.“ Seine abgrundtiefe Depression habe sie fertig gemacht. Und beim Eingang zum Pfarrstadl in Sallingberg habe ihn, den Schüchternen mit dem schwarzen Humor, niemand erkannt. „Ich musste Eintritt zahlen und habe den letzten Stehplatz auf der Bühne ergattert.“ Manchmal verzehrt er sich so sehr nach Nähe, dass er sich über den Erhalt von Spammails freut oder über die an den Vormieter adressierten Briefe. Dann begibt er sich auf die Suche nach Intimität, die er an Orten findet, an denen er sie nicht vermutet hätte. So werden eine abgelegene Straße in Frankreich, ein nächtlicher niederösterreichischer Garten oder die Ordination eines Urologen zu Schauplätzen unverhoffter Zärtlichkeit.

Dieser junge Mann ist ein Genie, der es faustdick hinter den Ohren hat. Und hat Erfolg damit: Seine Auftritte sind teilweise im Vorhinein ausverkauft, wie etwa zwei Mal in Graz. Im zärtlichen Alter von 21 Jahren wagte er sich zum ersten Mal auf eine Bühne. Fanden seine ersten humoristischen Gehversuche Anfang 2016 noch im Wiener Keller eines australischen Pubs auf Englisch statt, erweiterte er seine Bandbreite bald um die deutsche Muttersprache. Es folgten mehrere Auftritte auf offenen Kabarettbühnen und die Teilnahme an Wettbewerben. 2018 hatte sein Debüt „Das Jüngste Gesicht“ Premiere und wurde mit dem Förderpreis des Österreichischen Kabarettpreises und mit dem Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises ausgezeichnet. Es folgten Fernsehauftritte im ORF bei Pratersterne, Kabarettgipfel, Sommerkabarett, Was gibt es Neues?, Willkommen Österreich sowie Fernsehauftritte in Deutschland bei Quatsch Comedy Club, Prix Pantheon, Olafs Klub, Vereinsheim Schwabing.

Im September 2022 feierte er mit diesem, seinem zweiten Kabarettprogramm „Zärtlichkeit“ Premiere. Mit minimalistischer Kunst spielt er sich dabei in absurde Lebenslagen und tourt in Zickzacklinien durch den deutschen Sprachraum, diesmal in Sallingberg.