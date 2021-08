Flo & Wisch, eigentlich Florian Roehlich und David Krammer, „a großkopfata Weana“ und „a ignoranta Steira“ — Bemerkungen, mit denen sie sich gegenseitig in ihrem Auftritt sticheln — unterhielten am Samstagabend mit ihrem aktuellen Programm „Lockvögel“ in der Burgruine Dobra. Johann Müllner, Obmann des Vereins „Pölla Aktiv“, der stets mit allem Kleinwerkzeug gerüstet ist, das spontan benötigt wird, begrüßte zu der Veranstaltung.

Die beiden jungen „Musterknaben“ auf der Bühne sind durch die ORF-Show „Die große Chance“, mit musikalisch-satirischen Wochenrückblicken für „Guten Morgen Österreich“ und mit bunten Auftritten im Fernsehen bekannt geworden. In den mittlerweile zehn Jahren ihrer gemeinsamen Tätigkeit als Kabarettisten haben sie schon beachtliche Preise eingeheimst, so die Ennser Kleinkunstkartoffel und den Kneitinger Bierschlegel aus Regensburg.

Ihre Gegensätze und Konflikte bearbeiten die beiden gerne auf der Bühne. Sie nehmen falsche Versprechen wie Heiratsanträge oder jene aus der Politik aufs Korn. Sie machen sich über Probleme beim kontaktlosen Zahlen lustig. Häufig schaffen sie neue Texte zu altbekannten Melodien, die schnell gute Stimmung machen. „I´m sitting in the train. What a glorious feeling – Verspätung again“ statt Gene Kellys „I´m singing in the rain“. Oder ihre geteilten Meinungen über das Buchen einer Reise entweder online oder im Reisebüro: „Ich bin mit booking zufrieden“ zur Melodie von „I´m looking for freedom“ von David Hasselhoff. Dabei wechseln sich die zwei Spaßvögel als Sänger und Pianisten in ihrem Tun ab.

Ein eigenes Kapitel war gutem Wein gewidmet. „Kein Wunder, dass man als normaler Konsument vor einem oft riesigen Weinregal im Supermarkt den Überblick verliert.“ Und doch gerieten die Zwei ins Schwärmen über den Grünen Veltliner, dem Lieblingsgetränk der Wiener, das im Rathaus ein eigenes Zimmer hatte. Über den süffigen Muskateller, eine der ältesten Weißweinsorten, besonders geeignet für die „Ladies Night“, oder den spanischen Rioja, den in Eichenfässern, den Barriques, gereiften Rotwein.

Flo & Wisch machten auch Beziehung und Heirat zum Thema. „Die Hochzeit ist der Startschuss für den letzten Weg.“ Und dass das Paar dann – analog zu Marianne Mendts „Glock´n“ – „an Gschroppn, der 24 Stunden schreit“ haben kann. Ja und: „In der Beziehung lernt der Mann, dass man beim Pinkeln auch sitzen kann.“ Außerdem wären Crocs prima für ältere Menschen, „weil sie die Aufmerksamkeit von den Falten im Gesicht ablenken“.

In ihrer Zugabe gestanden die beiden, dass es nicht leicht ist, sich miteinander zu vertragen, aber ein Hobby eint sie. Sie sind zwei richtige Boogie-Woogie-Bügelboys. Dem Publikum hat´s gefallen, was in dickem Applaus zum Ausdruck kam.