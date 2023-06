Mathe-Sensation am Gym Zwettl

In den letzten Jahren ist das „Känguru der Mathematik“ in Österreich zu einem Fixpunkt des Schuljahres geworden. Dieser Wettbewerb wird jedes Jahr am 3. Donnerstag im März in allen Teilnehmerländern durchgeführt. Mit jährlich weit über 100.000 Teilnehmern allein in Österreich gehört dieser Wettbewerb mittlerweile zu den bekanntesten bundesweiten Schulaktivitäten.

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums waren in mehreren Altersklassen in Niederösterreich in den Top 20 vertreten. Julia Braunsteiner brachte es neben diesem 1. Platz auf Bezirksebene in ihrer Alterskategorie auf den 2. Platz in Niederösterreich und sogar auf den 5. Platz bundesweit. Herzliche Gratulation zu diesem herausragenden Erfolg!