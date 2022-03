Der Feuerwehrfunk war sein Steckenpferd

Werbung

Nach nunmehr 26 Jahren zog sich Franz Prinz von der Feuerwehr Kainrathschlag aus dem Ausbildungs-Team für den Feuerwehrfunk zurück. Aus diesem Anlass dankten ihm Sachbearbeiter Christoph Bretterbauer sowie Abschnittskommandant Christian Weis und Ewald Edelmaier seitens des Bezirkes für sein langjähriges Mitwirken und überreichten einen Geschenkkorb.

Der Feuerwehr-Funk ist ein unverzichtbares Kommunikationsmittel und seit Jahrzehnten im Einsatz. Franz Prinz fand schnell sein Steckenpferd darin und konnte so manche technische Neuerung miterleben. Der Wechsel vom Analog- zum Digitalfunk war sicherlich der größte Meilenstein. Als Ausbilder für das NÖ Feuerwehrfunkleistungsabzeichen ist Prinz in der Region bestens bekannt. Er kann sich noch gut an die Anfänge erinnern, als noch mit Landkarte und Kompass gearbeitet wurde und knifflige Fragen zur Sirenensteuerung zum Lehrinhalt gehörten. Mit dem technischen Fortschritt änderten sich auch die Inhalte. „Dennoch war seine Erfahrung in so mancher Situation hilfreich für die Jugend“, heißt seitens der Feuerwehr.

