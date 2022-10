60 Mio. Euro-Projekt: Info-Container für Großbaustelle

Die größte Baustelle des Landes Niederösterreich im Bereich Straßenbau wurde vergangenen Freitag in Kaltenbach bei Vitis vorgestellt. Mit der Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen werden Gefahrenzonen entschärft.

Direkt an der B36 bei der Abfahrt in Richtung Kaltenbach errichtete der NÖ Straßendienst einen Informationsstand. „Mit diesem Info-Container wollen wir der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich selbst ein klares Bild zu machen. Wir stehen für Mobilität und wir spielen nicht Straße gegen Schiene aus. Wenn es um Straßenverkehrslösungen geht, gibt es keinen Platz für Ideologie“, beteuerte Landesrat Ludwig Schleritzko und ergänzte, dass im Waldviertel schnelle und flächendeckende Maßnahmen notwendig seien.

Projektleiter Wolfgang Leitgöb wartete mit interessanten Zahlen auf. Demnach werden 45.000 Tonnen Asphalt als oberster Straßenbelag aufgebracht. „Das ist die Jahresleistung einer mittelgroßen Asphaltmischanlage. Dazu kommen noch 1.100 Tonnen Betonstahl, circa 800 Fuhren Beton für die Brücken mit einer Gesamtkubatur von 6.300 Kubikmetern“, veranschaulichte Leitgöb die Dimensionen des Bauvorhabens. Insgesamt werden auf einer Gesamtlänge von 8,6 Kilometern elf Brücken und 16 Durchlässe verbaut. Schleritzko rechnet mit Gesamtkosten von 60 Millionen Euro, die aus dem Landesbudget gedeckt werden. Orte wie Großglobnitz, Kleinotten, Mayerhöfen, Niederglobnitz, Wolfenstein und Kleinpoppen werden dadurch erheblich vom Verkehr entlastet. Mit der ersten Teilfreigabe des nördlichen Abschnitts ist im Jahr 2024 zu rechnen.

Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt

Besonderen Schutz genießen die 21 verschiedenen Fledermausarten der Region. Nistkästen für Fledermäuse als Ersatzqurtier sind geplant. Durch Rodungen und Baumfällungen in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar will man so schonend wie möglich vorgehen.

Zum viel diskutierten Thema Bodenversiegelung: Es werden rund 2,2 Hektar alte Straße rückgebaut und rekultiviert. Das ist ein rund zehnprozentiger Ausgleich zu der neu verbauten Fläche. Zusätzliche Straßenbegleitwege sind geplant.

