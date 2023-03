Spaßiges Gastspiel: „Vom Winde verweht – echt jetzt?“

Die Neue Bühne Wien gab am Wochenende dreimal ein Gastspiel in der Waldviertler Kammerbühne. Aufgeführt wurde die neue Komödie von Bernie Noris „Vom Winde verweht – echt jetzt?“. Mit dem Roman von Margaret Mitchell hat das Stück nur insofern ein wenig gemeinsam, als dass einige Szenen daraus im zweiten Akt parodiert werden.

Inhalt: Wir befinden uns in New York im Jahr 1938. Radiosenderchef Garry Williams ist bankrott und sendet nur mehr aus einem Hotelzimmer. Da erhält er unverhofft Besuch von einer unbekannten Dame, die er kurzfristig als Assistentin engagiert, und später von einem Herrn namens Manolo, der im Auftrag der Mafia Schulden eintreiben soll. Nun hat Williams‘ Freund Jenkins eine zündende Idee, um den Sender vor dem Ruin zu retten: eine Hörspielfassung des erfolgreichsten Romans seiner Zeit – „Vom Winde verweht“. Und er hat auch gleich jemanden für die Besetzung der weiblichen Hauptrolle parat, nämlich seine Freundin, die in deren Jugend einmal auf der Bühne gestanden ist. Williams ist begeistert von der Idee, doch die Sache hat einen Haken: Der Verlag verweigert die Aufführungsrechte, und die Unterlassungsklage würde am nächsten Tag eintreffen. In seiner Not beschließt Williams spontan, das Stück noch am selben Tag aufzuführen und live zu senden. Für Vorbereitungen ist kaum Zeit, nur seine neue Assistentin schreibt eilig ein kurzes Manuskript. Als Sprecher müssen alle herhalten, die gerade zur Hand sind – auch der Hotelpage, sein Freund Jenkins und Manolo. Die Schauspieler schlüpfen dabei – teils tollpatschig, teils hypernervös – in die unterschiedlichen Rollen und kümmern sich auch mit einfachsten Requisiten um die Toneffekte. Bei der Live-Aufzeichnung geht fast alles schief, und sie wird zum turbulenten und situationskomischen Chaos.

Die sechs Schauspieler spielten ihre Rollen meisterhaft, und die ganze Aufführung war großartig. Die Zuseher hatten vor allem beim zweiten Akt mit der verunglückten Radio-Aufnahme ihren Spaß. Das Stück wird noch am kommenden Wochenende dreimal aufgeführt. Karten: www.kammerbuehne.at, office@kammerbühne.at, Tel: 02872/61221.

