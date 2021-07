Dem heimischen Mohn, der im Bezirk Zwettl auf einer Fläche von 1.300 Hektar angebaut wird, geht es jetzt seitens der EU-Kommission „an den Kragen“, im Konkreten dem Morphin- und Codeingehalt. Dazu sollen Grenzwerte festgelegt und die Produzenten angehalten werden, ihren Mohn untersuchen zu lassen. Dieser Plan stößt bei den Mohnproduzenten auf Unverständnis, sie bekommen vom niederösterreichischen EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber (ÖVP) Unterstützung.

Die Mohnblüte wird in wenigen Tagen auf den Feldern von Waldland in den Bezirken Zwettl, Krems, Gmünd, Horn und Waidhofen beginnen. Waldland

Wenn es nach der EU-Kommission geht, soll es ab 2022 Auflagen geben, die den Vertrieb auch für kleine Erzeuger erschweren würden. Die EU-Kommission plant nämlich einen Grenzwert für Morphin und Codein, der mit einer Informationspflicht seitens der Produzenten einhergeht. Somit müssten auch landwirtschaftliche Betriebe, die Ab-Hof ihren Mohn verkaufen, eine Analyse auf den Morphin- und Codeingehalt durchführen lassen und diesen auf ihren Produkten anführen und das, obwohl in heimischem Mohn kein Opium enthalten ist.

Einspruch im EU-Parlament. Um der bürokratischen Mehrbelastung einen Riegel vorzuschieben, will der niederösterreichische Abgeordnete einen Einspruch gegen den Rechtsakt in der kommenden Woche im Plenum des EU-Parlaments vorlegen. „Ich hoffe, dass die Vernunft siegen wird, denn leider schießen hier die EU-Beamten der Kommission am Ziel vorbei. Die Diskussion betreffend der Grenzwerte ist an sich nichts Schlechtes. Problematisch ist allerdings die Umsetzung, die alles andere als praxistauglich ist“, sagt Bernhuber.

Sortennachweis reicht. Das bestätigt auch Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp: „Der Mohn hat sich im Bezirk fest etabliert. Mittlerweile sind von den 53.000 Quadratmetern landwirtschaftlicher Flächen schon 1.300 Hektar mit Mohn bebaut, und das wird immer mehr. Sollte diese EU-Verordnung kommen, dann wäre das für die Mohnproduzenten ein massiver Mehraufwand und somit ein absolut falscher Weg.“ Der Waldviertler Graumohn hat, so Hipp, ohnehin einen vernachlässigbaren Morphingehalt. „Also müsste ein Sortennachweis vollkommen ausreichend sein“, meint der Bauernkammerobmann.

Grenzwerte nicht nötig. Das sieht auch Franz Tiefenbacher von Waldland so. Waldland ist mit 1.300 Hektar der größte Mohnproduzent im Waldviertel. Die Mohnfelder befinden sich großteils im Bezirk Zwettl, aber auch in den Bezirken Krems, Gmünd, Waidhofen und Horn. „Die geplanten Grenzwerte würden vor allem den stärksten Mohnproduzenten Frankreich und Tschechien Stress bereiten, denn ihr Mohn weist einen weitaus höheren Morphingehalt auf.“

Bei Waldland werden die beiden Mohnsorten „Edelrot“ und „Edelweiß“ angebaut. In weiser Voraussicht habe man sich für diese Sorten entschieden, um zum einen mit den eindrucksvollen roten und weißen Mohnblüten „einen Beitrag für die Landschaft zu leisten“ und zum anderen den niedrigen Morphingehalt dieses Mohnes zu nutzen. „Wir brauchen keine Grenzwerte“, so Tiefenbacher.

Der Mohn von Waldland gehe vorwiegend in den Lebensmittelhandel. Er wird aber auch in der hauseigenen Mohnbackstube in köstliche Mohnstrudel verwandelt – laut Tiefenbacher die „höchste und intensivste Wertschöpfung“. Mohnöl ist ebenfalls ein beliebtes Mohnprodukt. „Wir als starker Produktionsbetrieb sind optimistisch, dass diese EU-Vorgabe nicht kommen wird“, schaut Tiefenbacher zuversichtlich in die Zukunft. Und diese wird voraussichtlich schon ab Ende dieser Woche mit den eindrucksvollen Mohnblüten auf den Feldern auch optisch aufgewertet.

Ebenso positiv gestimmt ist Johann Neuwiesinger, der bekannte Mohnwirt aus Armschlag. „Diese Verordnung trifft uns nicht. Im Waldviertler Mohn ist kein Opium drinnen.“