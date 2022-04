Wiederaufbau: „Klein Kaprun“ am Kamp

Werbung

Die Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Österreich durch einige Pionierleistungen und die Errichtung heute noch wichtiger Bauwerke gekennzeichnet. Dazu zählen beispielsweise die Wiener Stadthalle oder die Kraftwerksgruppe Glockner-Kaprun.

Zur Sicherung der Energieversorgung wurden auch entlang des Kamps die drei Speicherkraftwerke Ottenstein, Dobra und Thurnberg errichtet, die heute noch einen wesentlichen Beitrag zur Energiesicherheit in NÖ leisten. Grundlegende Überlegungen zu Pumpspeicherkraftwerken im Waldviertel gab es zwar schon in der Zwischenkriegszeit, aufgegriffen und umgesetzt wurden diese aber erst danach. Eine politische Speerspitze für die Umsetzung der Pläne war Landeshauptmann-Stellvertreter August Kargl, der 1960 verstarb. Die Baubescheide für die Kraftwerke Ottenstein, Dobra und Thurnberg wurden zwischen 1947 und 1951 erwirkt, der Bau dauerte von 1949 bis 1957.

Im Zuge des Baus der Kraftwerke wurden auch Menschen ausgesiedelt – dies betraf vor allem den Bereich der heutigen Stauseen in Ottenstein und Thurnberg. In Ottenstein fielen die Fürnkranzmühle und der Riemerhof dem Wasser zum Opfer, in Thurnberg wurden am Ortsrand von Idolsberg Neubauten für die ausgesiedelten Menschen errichtet.

Die Großbaustellen schufen damals viele Arbeitsplätze, heute glänzt die Region durch das touristische Angebot.

Liefern die drei Kraftwerke heute vor allem Strom in den täglichen Spitzenzeiten, deckten sie zum Zeitpunkt der Eröffnung der letzten Staustufe im Jahr 1957 ganze 45 Prozent des Strombedarfs in NÖ. Die Gesamtleistung der Kraftwerkskette wird mit 67,2 Megawatt angegeben.

Die Speicherfunktion der Kraftwerke spielt heute eine wesentliche Rolle. Im Jahr 2021 wurden in den Zeiten zwischen den Spitzen des Strombedarfs täglich rund 540.000 Kubikmeter Wasser nach Ottenstein zurückgepumpt. Senkt man den Wasserspiegel in Ottenstein um 10 Zentimeter ab, steigt er im zweiten Stausee Dobra um rund 30 Zentimeter an.

Die Lebensdauer der Staumauern beträgt einige hundert Jahre. Die Staumauern entsprechen noch heute dem aktuellen Stand der Technik, was die Standsicherheit und deren Überwachung betrifft. Das stärkste jemals von der automatisierten Talsperrenüberwachung in Ottenstein wahrgenommene Erdbeben wurde am 11. März 2011 um 5.46 Uhr und 23 Sekunden aufgezeichnet: Es handelte sich dabei um das Tsunami-Erdbeben von Japan mit einer Magnitude von 8,9 nach Richter.

