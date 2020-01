Neue Wege möchte der Jugendkulturverein „das Konzept“ beschreiten: Weil das alte Kino in Groß Gerungs, deutlich in die Jahre gekommen ist, gibt der Verein nach sieben Jahren den Standort als Hauptquartier auf.

„Wir mussten jedes Jahr Ausbesserungen machen. Zuletzt hatten wir immer mehr Probleme mit der Feuchtigkeit und Elektrik. Auch die Lüftungsrohre gehören ausgetauscht. Das Gebäude müsste grundsaniert werden“, erklärt Obfrau Elisa Hahn. Dafür fehlt aber das Geld.

„Das Rock den Park-Festival ist unsere absolute Hauptattraktion. Dabei sind rund 100 Leute im Einsatz.“ Elisa Hahn

Der Abschied fällt nicht leicht, sagt Schriftführer Johannes Fischer: „Wir haben lange und intensiv diskutiert. Wir haben das Kino aber absolut ausgereizt. Irgendwann kann man nicht mehr weiterwurschteln.“ So hat der Verein in den vergangenen Jahren immer wieder Ausbesserungen vorgenommen, Sitzreihen repariert und das Tor neu gestrichen. Auch der Vorraum wurde neu gemacht und eine Bar installiert.

Dabei fanden die Vereinsmitglieder immer wieder alte Eintrittskarten für das Kino sowie alte Projektoren. In den 30er-Jahren waren die Lichtspiele ein Programmkino, in der Nazi-Zeit wurde es für Propaganda verwendet. Später wurde es auch als Erotikkino benutzt, munkelt man: „Dabei wurden zwei Filme gezeigt: Zuerst ein Spielfilm und dann etwas Erotisches, für die ‚Sitzenbleiber‘“, sagt Hahn lachend.

Horrorfilme und Kinder-Schattentheater

Die Idee für einen fixen Vereinsstandort kam 2012. Zuerst wurde das Kino für die Film-Premiere von „Chuck und Charly“ gemietet, später übernahm man es längerfristig. Seit 2013 gibt es ein Jahresprogramm.

Und das kann sich sehen lassen. Zu den Veranstaltungen zählen Filmvorführungen, Konzerte, Kabarett, Schattentheater für Kinder und Stummfilmfestivals. Dabei wird einerseits live Musik dazu gespielt, andererseits werden eigens komponierte Werke vorgetragen. So wurde aus der Serie „Die himmlische Familie“ die Horrorvariante „666th Heaven“. Das Kino diente aber auch als Treffpunkt für Jugendliche im Ort, erklärt Hahn: „Sie konnten zusammenkommen und auf der großen Leinwand etwa Playstation spielen. Wir hatten auch viele private Feiern hier.“ Aktuell sind Elisa Hahn und ihre Vereinsmitglieder damit beschäftigt, das Kino auszuräumen. Das Material und Werkzeug wird in der Zwischenzeit privat gelagert. Denn das Ende des Kinos als Hauptquartier bedeutet nicht das Aus für die Veranstaltungen: „Es geht weiter“, kündigt Hahn an. So findet im Kopfbahnhof voraussichtlich im September ein Stummfilmfestival sowie im April zwei Konzerte statt.

Das Sommerkino soll wieder im Dornröschenpark über die Bühne gehen und auch „die Hauptattraktion des Vereins“, wie Hahn es nennt, kündigt sich an: Von 14. bis 16. August findet am Betriebsgebiet Dietmanns wieder das „Rock den Park-Festival“ statt. Das Grundkonzept dürfte gleich bleiben, eventuell soll die zweite Bühne heuer noch etwas größer ausfallen.

Über das Line-Up kann Hahn noch nichts verraten, aber: „Wir haben einen ungefähren Plan“, sagt sie.