Bezirk Zwettl: Naturprodukt Karpfen

Drei Jahre wächst der Karpfen, bis er zu Weihnachten auf den Teller kommt. Das bedeutet auch drei Jahre Betreuung durch die Teichwirte, kein Lebensmittel muss so lange gepflegt werden wie der Cyprinus Carpius im Waldviertel. Dabei setzen die Teichwirte massiv auf Naturnahrung aus den Teichen.

Anfang Dezember war die diesjährige Karpfenernte im Bezirk abgeschlossen, die Teiche sind leer und sollen sich über den Winter wieder mit Wasser befüllen. Die Hälteranlagen der Teichwirte sind mittlerweile mit den köstlichen Speisefischen bestückt, griffbereit für die Direktvermarktung.

Hochbetrieb beim Direktverkauf der Karpfen in Stift Zwettl. Alle Hände voll zu tun haben Stefan Kugler, Robert Szypulski und Fischereimeister Josef Ploner. Foto: Joachim Brand

„Wir bringen alle Fische leicht an“, freut sich Josef Ploner, Fischereimeister der Teichwirtschaft Stift Zwettl. 2022 sei für das Stift Zwettl ein gutes Durchschnittsjahr gewesen, 26 Tonnen Speisefische konnte er heuer ernten. Das Stift Zwettl bewirtschaftet 90 Hektar Teichflächen im Bezirk: in Ratschenhof, Witzmannshof, Teichhäuser und am Rudmannser Teich. Letzterer ist der größte Teich des Stifts mit 45 Hektar, die Ausbeute dort betrug heuer rund 20 Tonnen Speisefische.

Niedriger Wasserstand in Himmelsteichen

Mit den Karpfen wachsen in diesen Teichen auch Schleien, Hechte und Weißfische – wenige Tonnen der Ernte gehen an Angelvereine, die meisten werden als Speisefische in der Region verkauft. Dabei könnten auch zehn Tonnen mehr am Rudmannser Teich produziert werden, doch der Teich führt zu wenig Wasser. „Er könnte um einen Meter tiefer sein, doch wir merken hier die Trockenheit. So geht uns wichtige Produktionsfläche verloren“, spürt Ploner die Auswirkungen des Klimawandels und wünscht sich Schnee im Winter, damit die Himmelsteiche (durch Niederschlag gefüllt) voll werden.

Bernhard Berger, Gut Ottenstein Foto: Gut Ottenstein

Bernhard Berger vom Gut Ottenstein ist zuständig für die Teichwirtschaft (um Franzen) und die Stauseefischerei am Stausee Ottenstein. Geringer Wasserstand in den Teichen sei noch kein so großes Problem im Gut Ottenstein, dafür beklagt er umso mehr die Schäden an kleinen Teichen durch Fraßräuber wie Fischotter, Mink, Kormoran und Reiher. Zwei kleine Teiche seien ziemlich leergefressen gewesen.

So wie sehr viele Teiche im Bezirk, liegen die Teiche von Gut Ottenstein in Naturschutzgebieten (Natura 2000). „Die Teichwirte erhalten und pflegen diese Lebensräume, und die fischraubenden Tiere erschweren uns die Arbeit“, ist Berger verärgert. „Die Prädatorenproblematik ist prekär, kleine Teiche sind so kaum mehr zu bewirtschaften.“ Das Gut Ottenstein bewirtschaftet 60 Hektar Teichflächen, in denen vorwiegend Speisekarpfen und Karpfen für die Eigenzucht, aber auch Hechte und Zander als Besatzfische für den Stausee wachsen. „Auch die Nachfrage nach Salmoniden ist stetig im Steigen“, freut sich Berger. Saiblinge und Forellen werden in einer Anlage gezüchtet, die mit Wasser aus dem Dobrabach versorgt wird. „Das Wasser ist mit 15 bis 16 Grad recht kalt, das funktioniert sehr gut.“ Die Speisefische von Gut Ottenstein werden in der Region per Direktvermarktung angeboten.

Biber erschwert die Teichbewirtschaftung

Andreas Kainz bewirtschaftet die Teiche am TÜPl und produziert dort Bio-Karpfen. Foto: privat

Rund 120 Hektar Teichfläche bewirtschaftet die Teichwirtschaft Kainz (Sitz in Waidhofen) im Waldviertel. 50 Prozent der produzierten Fische sind Speisefische, die andere Hälfte wird als Lebendfisch etwa an Angelvereine verkauft. Seit drei Jahrzehnten bereits bewirtschaftet Kainz auch sechs Teiche am TÜPl Allentsteig mit insgesamt 24 Hektar, ebenfalls mitten im Natura 2000-Vogelschutzgebiet. Rund 800 Kilo Karpfen zu je rund zwei Kilo habe er heuer dort geerntet und viele kleinere, die der eigenen Nachzucht dienen. „Hier betreiben wir einen Teil unserer Bio-Fischzucht. Das bietet sich hier besonders an, weil wir sehr auf Naturnahrung setzten“, so Andreas Kainz. Die Übungen des Bundesheeres hätten Vorrang, und er und seine Leute würden nur an Sonntagen zur Bewirtschaftung zu den TÜPl-Teichen fahren dürfen.

Mit Fischotter-Fraß habe er zu leben gelernt (Josef Ploner vom Stift Zwettl sieht das ebenso pragmatisch), worauf er jedoch genau achten müsse, seien die Aktivitäten der Biber. „Er verleidet uns das Abfischen. Wenn wir den Zapfen öffnen und den Teich auslassen wollen, dann fühlt sich der Biber in seinem Lebensraum gestört und stopft den Ablauf zu“, so Kainz. „Als uns das das erste Mal passiert ist, waren wir sehr überrascht, weil zwei Tage vor dem Abfischen der Teich noch viel zu voll war“, lacht er im Nachhinein über diese kuriose Episode. Ist das Abfischen abgeschlossen, müsse der Zapfen sofort wieder geschlossen werden, damit der Biber nichts hineinstopfen kann. „Das würden wir nie wieder aus dem Ablauf heraus bringen“, so Kainz.

Die genannten Teichwirte haben die Preise für das geschröpfte Karpfenfilet bereits im Sommer/Frühherbst, aber nur moderat um bis zu fünf Prozent, angehoben. Andreas Kainz: „Wir arbeiten mit der Natur, mit Nahrung aus der Natur. Der Karpfen ist ein Naturprodukt und die Natur hat sich nicht verteuert.“

Delikat essen

