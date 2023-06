Zwettler Pensionist zeichnet Radrouten auf

Straßen und Wege für Radtouren gibt es im Waldviertel zuhauf. Den Überblick zu behalten ist aber manchmal gar nicht so einfach und außerdem ist man doch oftmals auch auf der Suche nach Strecken abseits der bekannten Routen.

Klar gibt es jede Menge markierte Radwege, doch das Wege-Netz der Region hat noch viel mehr zu bieten. Der Zwettler Hobby-Radfahrer und Pensionist Josef Weichselbaum hat es sich zu Aufgabe gemacht, die besten Routen in der Region für jedermann ersichtlich zu machen.

Wie? Mit der Internet-Plattform „Waymarked Trails“. Die Website bietet Kartendaten frei verfügbar zum Download an. „Diese kann man dann auf den verschiedensten Navigations-Apps, etwa Komoot abrufen“, erklärt Weichselbaum. Das Besondere ist aber, dass diese Daten von über sechs Millionen Nutzern auf der ganzen Welt selbst erstellt werden. Der 72-jährige Zwettler ist einer davon und aktuell einer der profiliertesten in Österreich. In den vergangenen zwei Monate stand Weichselbaum unter dem Nicknamen „wejoe“ etwa landesweite an der Spitze mit den meisten hochgeladenen Strecken und Kilometern.

„Mir kommt es aber wirklich nicht darauf an, da ganz vorne dabei zu sein. Es ist einfach so passiert. Das Aufzeichnen der Strecken wurde quasi zu meinem Pensionshobby“, erzählt er. So sei er seit jeher gerne draußen unterwegs, während der kalten Jahreszeit zu Fuß und sonst eben mit dem Rad. Seit der Pensionierung ist dafür auch endlich die nötige Zeit da.

Seit bald zehn Jahren hat er nun mittlerweile auch immer einen GPS-Tracker dabei. Den Anstoß lieferte Weichselbaums Sohn, der Geografie studierte. „Ich habe mich immer geärgert, dass das Kartenmaterial nicht aktuell ist. Er fragte mich dann, warum ich das nicht einfach selbst ändere und zeigte mir die Internet-Seite“, schildert der Josef Weichselbaum.

Die Website "Waymarked Trails" zeigt übersichtlich Radrouten in der Region. Foto: ScreenshotWaymarked Trails

Die aufgezeichneten Strecken lädt er über die Karten-Datenbank „Open Street Map“ hoch. „Waymarked Trails“ bezieht wiederum diese Daten und stellt sie übersichtlich dar. „Das Praktische dabei ist, dass man alle Strecken in der Region gleichzeitig und auf einen Blick sieht und mit nur einem Klick herunterladen kann“, erklärt Weichselbaum. Sowohl Straßen- als auch Mountainbike-Routen sind verfügbar. Rund 90 Prozent der Strecken rund um Zwettl stammen dabei vermutlich von „wejoe“.

„Ich will damit einfach mehr Menschen auf diese tolle Ressource aufmerksam machen. Vielen ist wahrscheinlich gar nicht bekannt, wie viele Informationen und Radrouten man auf diese Weise wirklich bekommen kann“, sagt er.