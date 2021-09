Die Covid-Pandemie führte zum bisher längsten Hilfseinsatz des Katastrophenhilfsdienstes im Bezirk Zwettl. Seit Anfang Dezember 2020 übernahmen sechs Züge dieser Feuerwehr-Einheit mit 39 Feuerwehren die Anlieferung des Materiales für die Teststraßen. Dabei leisteten 144 Mitglieder 744 freiwillige Einsatzstunden. Mit Ende August ging dieser Einsatz zu Ende.

Den Dauereinsatz leitete KHD-Bereitschaftskommandant Robert Liebenauer privat

Die Katastrophenzüge des Bezirkes Zwettl versorgten seit Anfang Dezember wöchentlich die Testfixstationen in den Gemeinden Allentsteig, Groß Gerungs, Langschlag, Martinsberg, Schweiggers, Arbesbach, Gutenbrunn, Schönbach und Zwettl mit allem, was dafür benötigt worden ist – von den Testkits bis zu den Schutzanzügen für die Mitarbeiter.

„Das brauchte natürlich eine entsprechende Logistik“, sagt der KHD-Bereitschaftskommandant Robert Liebenauer. Jeden Montag wurde das benötigte Material von den Gemeinden, in denen es die Teststraßen gibt, über Notruf 144 in die Feuerwehr-Sicherheitszentrale in Tulln gemeldet. Dort wurden die Bestellungen kommissioniert und in Kartons verpackt. Tags darauf erfuhr Liebenauer, wie viele Kartons in den Zwettler Bezirk gebracht werden müssen. „Jeden Dienstag-Nachmittag wurden die Kommandanten der sechs KHD-Züge davon in Kenntnis gesetzt, und diese organisierten dann die erforderlichen Fahrzeuge und Feuerwehrmitglieder, die dann am Mittwoch zeitig in der Früh die Abholung von Tulln und die Verteilung des Materiales in die jeweiligen Gemeinden durchführten – alles in ihrer Freizeit natürlich“, erklärt Liebenauer.

Einsatz war freiwillig, nur Sprit wird ersetzt

„Jede Woche waren dafür bis zu drei Mannschaftstransportwägen oder Versorgungsfahrzeuge zwischen dem Bezirk Zwettl und Tulln mit jeweils zwei Floriani unterwegs“, sagt Liebenauer. Diese Feuerwehrleute stellten sich freiwillig zur Verfügung, nahmen sich dafür auch Urlaub.

Die Logistik hinter diesem Hilfseinsatz war laut Liebenauer gar nicht so einfach: „Schon bei den Testkits musste man aufpassen, diese dürfen keiner Temperatur unter drei Grad und über 30 Grad ausgesetzt werden.“ Die Feuerwehrkameraden mussten unter anderem FFP2-Masken beim Einladen im Feuerwehrsicherheitszentrum und beim Ausliefern in den Gemeinden tragen.

Der KHD-Bereitschaftskommandant arbeitete bei diesem neunmonatigen Einsatz mit den Kommandanten der sechs KHD-Züge Peter Rosenmaier, Werner Schatzko, Stefan Eibensteiner, Michael Renner, Franz Müllner und Franz Maier eng zusammen. Von den 39 Feuerwehren stellten sich 144 Mitglieder in den Dienst der guten Sache. Diese waren 744 Stunden unentgeltlich mit 71 Fahrzeugen im Einsatz und spulten dabei beachtliche 12.685 Kilometer herunter.