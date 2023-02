Sicherheit für Bezirk Zwettl

Seit Oktober ist Markus Peham Bezirkshauptmann des Bezirkes Zwettl und startete mit einem wichtigen Thema, dem Katastrophenschutz. „Die Bürger dürfen darauf vertrauen können, dass die zuständigen Behörden bestmöglich vorbereitet sind, wenn es etwa zu einem Blackout kommt“, so Peham bei seinem Amtsantritt zur NÖN.

Bei der Bürgermeisterkonferenz Ende November bot er gemeinsam mit Bundesheer und Zivilschutzverband Informationen zum Thema. „Auch wurden die Ergebnisse des Sicherheitsstammtisches kommuniziert, die einen ersten guten Überblick über den Status bei allen Einsatzorganisationen gegeben haben“, sagt Peham. „Wir haben festgestellt, dass es zum Thema Blackout eine große Bandbreite in den Gemeinden gibt. Manche sind erst am Anfang in ihren Überlegungen, einige schon in der Zielgeraden. Mir war es hier wichtig, einen Prozess anzustoßen und eine möglichst einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten.“

Derzeit arbeitet die Bezirkshauptmannschaft gerade an einer Statusabfrage auf Gemeindeebene per Fragebogen. Diese sollen im Februar ausgewertet werden. Das Ergebnis will Peham im März bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz präsentieren. „Es geht dann um die Detailplanung, sodass in jeder Gemeinde ein Sonderkatastrophenschutzplan Blackout am Ende des Prozesses vorliegt. Diesbezüglich wollen wir als für den Katastrophenschutz zuständige Behörde gemeinsam mit dem Zivilschutzverband die Gemeinden unterstützen und beraten.“

