Von der Müllsammelaktion, wie etwa jene , die am 28. März in Pölla geplant war, bis zur der Buchpräsentation mit Christoph Leitl am 31. März reicht die Palette.

Stattfinden wird jedoch, nach Stand am 14. März, die Blutspendeaktion am 29. März im Gasthof zur Kirche in Kottes (von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr).

Aufgrund der aktuellen Lage haben sich auch die zuständigen Mandatare der Stadtgemeinde Zwettl entschlossen, das Zwettl-Bad ab 16. März bis auf Weiteres zu schließen. Das Buffet ist bereits geschlossen, da die Pächterin, eine tschechische Staatsbürgerin, nicht mehr nach Österreich einreisen darf.

Im Landesklinikum Zwettl herrscht ein Besuchsverbot, so wie in allen niederösterreichischen Kliniken. Nur unbedingt notwendige Besuche, wie etwa bei Kindern, Geburten und auf der Palliativstation werden erlaubt. Dazu muss man sich beim Portier anmelden.

In den Seniorenheimen (Frohsinn und St. Martin in Zwettl) wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Die Angehörige werden gebeten, die Besuche auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Auch die Cafés bleiben geschlossen.

Die Einschränkungen sind auch für Nachtschwärmer spürbar. So hat die „Concorde in Gerweis“ ihren Betrieb bis auf Weiteres ihre Pforten geschlossen. Auch die monatliche Veranstaltung „Rock on Schindler“ in Gerweis wird vorerst auf den 4. April verschoben.

Der Bezirk Zwettl ist jedenfalls gerüstet. Auch die Lebensmittelversorgung könne aufrecht gehalten werden, wie etwa Christof Kastner von der Firma Kastner betont. Hamsterkäufe seien daher nicht notwendig.