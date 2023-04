Kaum zu entziffern Spuren eines einstigen Paradieses in Langschlägerwald

Lesezeit: 2 Min AK Adelheid Kamin

Ein G und ein S? Dieser Schriftzug in Langschlägerwald ist kaum mehr zu entziffern. Foto: Adelheid Kamin

E in überwucherter Schriftzug erinnert in Langschlägerwald an ein Paradies der Vergangenheit.