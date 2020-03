Ein „Corona-Ausnahmezustand“ herrscht derzeit auch in den Pflege- und Betreuungszentren in Zwettl. „Alle gesetzten Maßnahmen passieren zum Schutz der Bewohner“, sind sich die Verantwortlichen einig.

Andreas Glaser vom Pflege- und Betreuungszentrum Frohsinn zeigt auf: „Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, alle Fortbildungen der Mitarbeiter sogar die Gottesdienste. Ehrenamtliche Mitarbeiter wurden angewiesen, zuhause zu bleiben ebenso die Angehörigen. Diese bekommen per Telefon Auskünfte über den gesundheitlichen Zustand ihrer Lieben. Es dürfen nur mehr die Mitarbeiter ins Haus. Auch das Café wird für die nächsten vier Wochen geschlossen - eine Woche länger als vom Land verordnet.“

Den 103 Bewohnern und den 95 Mitarbeitern gehe es gut. „Niemand ist in Quarantäne“, weiß Glaser, der sich mit seinen Kollegen auf einen hoffentlich nicht eintretenden Notfall rüstet: „Wir haben mit pensionierten Mitarbeitern und ehemaligen Zivildienern Kontakt aufgenommen, damit diese bei Bedarf einspringen. Urlaubende Mitarbeiter könnten jederzeit zurückgeholt werden.“

Besuchersperre wurde verhängt

Auch im Seniorenheim St. Martin wurde man aktiv, wie der Leiter Franz Oels betont: „Wir haben eine Besuchersperre veranlasst. Angehörige sollen den persönlichen Kontakt so weit wie möglich vermeiden und wurden per Schreiben darüber informiert. Der Haupteingang wurde gekennzeichnet und das Personal angewiesen, die Hygienemaßnahmen verstärkt im Auge zu behalten. Das ist das Einzige, was hilft.“

Mittlerweile ist auch das Restaurant geschlossen worden, ebenso das Café St. Martini. „Da für uns die Sicherheit der Hausbewohner, sowie der Gäste an oberster Stelle steht, waren wir zu diesem Schritt gezwungen“, hieß es von Oels. Den 117 Bewohnern und den 115 Mitarbeiten gehe es gut. „Wir haben keine Verdachtsfälle und es ist auch niemand in Quarantäne. Bisher wurden wir auch von der Grippewelle verschont“, meint Oels, der hofft, dass der „Notbetrieb“ weiterhin Wirkung zeigt und niemand erkrankt.