Viele Wirtshäuser feiern dieser Tage ihren „Neustart“ nach dem coronabedingten Shutdown vor über zwei Monaten. Bei Wirt Jürgen Brandstetter bleibt die Tür seines Dorftreffs aber geschlossen.

„Für mich hat sich das erübrigt. Ausschlaggebend ist das Coronavirus, ich hatte zwei Monate keine Umsätze“, sagt Brandstetter. So sei ihm auch ein wichtiges Klientel, die Arbeiter der Baubranche, weggebrochen.

Ein Zimmergast blieb ihm in den vergangenen Wochen erhalten, das aber unregelmäßig: „Der Umsatz für die paar Nächte war auch nicht der Rede wert, wenn man das mit dem Strom, Wasser und Putzen aufrechnet“, seufzt Brandstetter. Auch weil er in Rudmanns nicht so viel Laufkundschaft wie einige Gasthäuser in der Stadt habe, sei die Lage umso schwieriger gewesen.

Eine Kiste Pago blieb

Das Gewerbe hat Brandstetter bereits stillgelegt, Ende Mai wird es komplett abgemeldet. Beim NÖN-Lokalaugenschein war er mit dem Ausräumen des Lokals beschäftigt: „Die Brauerei holt noch Leergut und den Leihkühlschrank ab. Die Zapfsäule bleibt vorerst“, erklärt der Wirt. Viel übrig sei ihm aus der Zeit vor dem Shutdown ohnehin nicht geblieben: „Eine Kiste Pago war noch da, die haben wir selbst ausgetrunken“, sagt er.

Kritik an Hilfsmaßnahmen

Obwohl für Brandstetter die Maßnahmen gegen das Virus das unternehmerische Ende bedeutet, könne er die Vorschriften verstehen: „Sie sind sicher nicht falsch. Ob sie für die Gastronomie, die ohnehin seit der ganzen Raucherdebatte stark gebeutelt ist, richtig ist, bleibt abzuwarten.“

Außerdem setze das Hilfspaket an den falschen Hebeln an, etwa beim Steuernachlass bei Schaumwein: „An der Bar wird Bier getrunken.“ Trotz mehrerer Anträge sei bis heute auch noch kein Geld aus Härtefonds geflossen. Für die Maßnahmen sei das aber wichtig: „Das Aufstellen von Plexiglas-Schutzwänden, Desinfektionsmittel und abwischbare Speisekarten kostet Geld!“

Ende mit gemischten Gefühlen

Dass er der einzige Wirt im Bezirk Zwettl ist, der zusperren muss, glaubt Brandstetter nicht: „Wenn man leise bei den Kollegen reinhört, ist die Öffnung für viele jetzt nur ein Probeaufsperren.“ Wie er sich bei der Schließung seines Dorftreffs fühlt? „Ich gehe mit gemischten Gefühlen. Ich habe 16 Jahren von meinen Gästen leben dürfen, das ist jetzt traurig. Andererseits war ich immer offen für Neues, vielleicht kann ich jetzt neue Wege gehen. Es wird schon für was gut sein.“

Mehrere Bewerbungen habe er bereits geschrieben. „Selbstständig zu sein ist mir zu riskant.“, sagt Brandstetter. Seine Lebensgefährtin sei auch kurzzeitig Stempeln gegangen, aber: „Sie hat mehr Zuversicht als ich und sagt, dass es in der Gastro bald wieder bergauf geht.“